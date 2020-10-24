Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ

Москва считает нелегитимными введённые США санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице Посольства России в США в Facebook.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчёркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — заявил Антонов. Он отметил, что Россия, в отличие от Соединённых Штатов, не ведёт наступательных операций в киберсфере. Дипломат подчеркнул, что США следует «отказаться от порочной практики голословных нападок». Ранее Вашингтон ввёл санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».