Антонов: Россия считает нелегитимными санкции США против ЦНИИХМ
«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчёркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», — заявил Антонов.
Он отметил, что Россия, в отличие от Соединённых Штатов, не ведёт наступательных операций в киберсфере.
Дипломат подчеркнул, что США следует «отказаться от порочной практики голословных нападок».
Ранее Вашингтон ввёл санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».