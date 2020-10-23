США ввели санкции против российского ЦНИИХМ
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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Ранее Госдепартамент расширил интерпретацию санкционных мер против «Северного потока — 2». Так, теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона.