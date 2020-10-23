США ввели санкции против российского ЦНИИХМ

Короткая ссылка
Вашингтон ввёл санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».
США ввели санкции против российского ЦНИИХМ
  • © West Coast Surfer/moodboard
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Ранее Госдепартамент расширил интерпретацию санкционных мер против «Северного потока — 2». Так, теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить