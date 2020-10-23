США ввели санкции против российского ЦНИИХМ

Вашингтон ввёл санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Ранее Госдепартамент расширил интерпретацию санкционных мер против «Северного потока — 2». Так, теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона.