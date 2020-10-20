Ограничительное толкование: США расширили интерпретацию санкций против «Северного потока — 2»

США расширили интерпретацию санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Госдепартаменте сообщили, что теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проектах. По мнению экспертов, Вашингтон продолжает недобросовестную борьбу с магистралями, которые мешают продвигать в Европе американский сжиженный природный газ.

США расширили интерпретацию положений закона, в рамках которого были введены санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В опубликованном на сайте Госдепартамента заявлении отмечается, что теперь рестрикции могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проектах.

«К такого рода деятельности, подпадающей под действие санкций, предусмотренных законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), или иных полномочий, относится, помимо прочего, оказание услуг или предоставление объектов по модернизации или установке оборудования для таких судов, а также финансирование модернизации или установки оборудования для таких судов», — говорится в сообщении ведомства.

До этого ограничительные меры затрагивали только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока — 2».

В сообщении Госдепа сказано, что госсекретарь по согласованию с министром финансов должен представить конгрессу отчёт с указанием судов, принимавших участие в строительстве газопроводов, а также иностранных лиц, которые «сознательно продавали, арендовали или предоставляли эти суда для строительства данных проектов».

В Госдепе заявили, что Россия якобы «использует экспорт энергоресурсов через трубопроводы, чтобы ставить государства и регионы в зависимость от российских энергопоставок», и таким образом «стремится расширять своё политическое, экономическое и военное влияние, ослаблять европейскую безопасность, а также подрывать национальную безопасность и внешнеполитические интересы США».

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT высказал мнение, что данное решение Вашингтона представляет собой «колыхание воздуха для предвыборных агитационных речей».

«Сами руководители США говорят о том, что они не могут придумать никакие новые санкции: все санкции, которые можно было придумать, уже придумали, и это ни на что не повлияло», — отметил парламентарий.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT указал, что США борются с проектом «Северный поток — 2», чтобы Европа в сфере энергетики больше зависела от Соединённых Штатов.

«Для этого используются разные механизмы, в том числе наказание тех компаний, которые оказывали, оказывают или будут оказывать помощь «Газпрому» в дооборудовании судна «Академик Черский», других судов, которые Россия использует, чтобы помочь «Академику Черскому» достроить «Северный поток — 2», — пояснил эксперт.

«Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России в Балтийском море до Германии. Против завершения проекта выступают Украина, Польша и прибалтийские государства, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Данные страны утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы. В России неоднократно напоминали, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на новый финансовый год, предполагающий санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В частности, речь в документе шла о введении ограничительных мер в отношении судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 м), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда. После этого швейцарская Allseas, которая вела укладку труб «Северного потока — 2», свернула работу, заявив позднее, что не вернётся к участию в строительстве этой магистрали.

В МИД России тогда заявили, что США пытаются запретить другим странам развивать экономику.

В июле госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Он добавил, что это может стать «недвусмысленным предупреждением» компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Кроме того, в августе 2020 года трое американских сенаторов — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо оператору немецкого порта Мукран в городе Засниц с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в противном случае «серьёзными последствиями».

Бургомистр Засница Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможность введения Вашингтоном новых ограничительных мер против «Северного потока — 2», под которые может подпасть город, и назвал подобные действия американской стороны нарушением международного права.