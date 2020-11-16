Трамп пообещал дальнейшие иски из-за нарушений Конституции на выборах
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По его словам, до этого большинство исков подавала не его команда, а «те, кто видел ужасные злоупотребления».
«Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения итогов, скоро будут поданы!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп объяснил лидерство кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена тем, что выборы были сфальсифицированы.
Он также заверил, что не намерен уступать Байдену на выборах, и пообещал подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу кандидат от демократов.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.