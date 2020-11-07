Байден объявил себя победителем выборов президента США
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны... Я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет», — написал он.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.