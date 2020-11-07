Байден объявил себя победителем выборов президента США

Короткая ссылка
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что выиграл президентские выборы.
Байден объявил себя победителем выборов президента США
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны... Я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет», — написал он.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить