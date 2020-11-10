Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования
- Reuters
«Штаб президента Трампа подал иск в Пенсильвании, в котором говорится о создании и применении незаконной двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах (президента. — RT) 2020 года», — приводит РИА Новости заявление штаба Трампа.
Уточняется, что иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар.
Трамп также призвал «остановить мошенничество» на выборах главы государства.
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.