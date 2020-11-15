Трамп не намерен уступать Байдену на выборах
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«Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит ещё долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп в Twitter.
He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
Как ранее объяснил Трамп, Байден одерживает победу на президентских выборах, потому что них не были допущены наблюдатели, а подсчёт голосов был осуществлён компанией с «плохой репутацией» Dominion, которая «принадлежит радикальным левым».
10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.