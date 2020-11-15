Трамп не намерен уступать Байдену на выборах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не уступит кандидату от демократов Джо Байдену на выборах президента США. По его словам, тот победил лишь в «лживых СМИ».

«Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит ещё долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп в Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Как ранее объяснил Трамп, Байден одерживает победу на президентских выборах, потому что них не были допущены наблюдатели, а подсчёт голосов был осуществлён компанией с «плохой репутацией» Dominion, которая «принадлежит радикальным левым».

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.