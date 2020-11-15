Трамп не намерен уступать Байдену на выборах

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не уступит кандидату от демократов Джо Байдену на выборах президента США. По его словам, тот победил лишь в «лживых СМИ».
Трамп не намерен уступать Байдену на выборах
  • © Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos
  • globallookpress.com

«Он победил только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражения! Нам предстоит ещё долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп в Twitter.

Как ранее объяснил Трамп, Байден одерживает победу на президентских выборах, потому что них не были допущены наблюдатели, а подсчёт голосов был осуществлён компанией с «плохой репутацией» Dominion, которая «принадлежит радикальным левым».

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.

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