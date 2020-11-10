Трамп заявил о «большом прогрессе» в ситуации с итогами выборов в США

Действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.

«Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе... Мы победим», — написал он в Twitter.

Ранее штаб Трампа подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования.

Лидер США также пообещал подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.