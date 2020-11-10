Трамп заявил о «большом прогрессе» в ситуации с итогами выборов в США
- Reuters
«Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе... Мы победим», — написал он в Twitter.
Ранее штаб Трампа подал иск в Пенсильвании из-за итогов голосования.
Лидер США также пообещал подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.