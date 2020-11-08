Советник Трампа опроверг сообщения о призыве признать поражение

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Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.
Советник Трампа опроверг сообщения о призыве признать поражение
  • Reuters

«Это неправда. Учитывая неопределённые итоги выборов в ряде штатов, серьёзные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности (голосования)», — написал Миллер в Twitter.

Он отметил, что «история про первую леди также является фальшивой».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.

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