Трамп призвал остановить пересчёт голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп призвал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи избирателей. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Ручной пересчёт голосов, который идёт в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчёт до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. — RT) на выборах», — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что побеждает на президентских выборах в штате Пенсильвания.

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.