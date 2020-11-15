Трамп призвал остановить пересчёт голосов в Джорджии
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«Ручной пересчёт голосов, который идёт в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчёт до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. — RT) на выборах», — отметил президент США.
Ранее Трамп заявил, что побеждает на президентских выборах в штате Пенсильвания.
10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.