«Иллюзия единства»: начнётся ли в США процесс передачи власти

Дональд Трамп должен незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти Джо Байдену. С таким заявлением выступил Переходный консультативный совет, в который вошли представители трёх предыдущих президентских администраций: Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. СМИ сообщают, что глава Управления общих служб США Эмили Мёрфи отказывается признавать победу Байдена на выборах, что делает невозможным передачу ему полномочий главы государства. При этом в Джорджии, где победил Байден, уже анонсировали пересчёт голосов, а штаб Трампа подал иски в ряде других штатов. Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация с выборами усугубит раскол и политический кризис в США и может привести к серьёзным последствиям для страны.

Администрация Дональда Трампа должна незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Об этом говорится в заявлении Переходного консультативного совета, в который входят члены предыдущих трёх президентских администраций.

«Нынешняя предвыборная гонка сопровождалась ожесточённой борьбой, но история изобилует примерами того, как президенты после подобного любезно помогали своим преемникам», — говорится в заявлении консультативного совета.

Заявление было подписано бывшим главой аппарата Белого дома Маком Макларти (администрация Билла Клинтона), экс-главой аппарата Белого дома Джошем Болтентом и министром здравоохранения Майклом Левиттом (администрация Джорджа Буша-младшего) и министром торговли Пенни Прицкер (администрация Барака Обамы).

«Несмотря на то, что возникнут юридические споры, требующие вынесения судебного решения, результат выборов достаточно очевиден, и переходный процесс должен начаться сейчас... Мы настоятельно призываем администрацию Трампа незамедлительно начать послевыборный процесс передачи полномочий, а команду Байдена — в полной мере использовать ресурсы, доступные ему в соответствии Законом о передаче президентских полномочий», — говорится в заявлении.

Ранее издание Politico сообщило, что глава Управления общих служб США Эмили Мёрфи отказывается признавать победу Байдена на президентских выборах. Эта организация обеспечивает работу и деятельность агентств и служб всего федерального правительства США.

В заявлении от 7 ноября управление подчеркнуло, что «до сих пор не было получено точного подтверждения (победы Байдена — RT). Управление общих служб и его глава намерены придерживаться требований закона».

До тех пор, пока Мёрфи не признает Байдена избранным президентом, его избирательный штаб и переходная команда не могут получить доступ к государственным средствам или вести официальную коммуникацию с федеральными службами и агентствами для того, чтобы назначить своих людей, отмечает Politico.

Позднее телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись сообщил, что исполняющий обязанности заместителя руководителя Агентства США по международному развитию Джон Барса заявил членам своей команды, что процесс передачи власти ещё не начинался.

Назначение победителей

Напомним, что голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. Процесс подсчёта голосов затянулся на несколько дней из-за большого количества отправленных по почте бюллетеней. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте и подсчёт голосов после окончания дня голосования создают условия для подтасовок и махинаций.

К 7 ноября ведущие СМИ объявили победителем Джо Байдена, который набрал более 290 голосов коллегии выборщиков, при 270 необходимых для победы. Сам Джо Байден вскоре после признания СМИ выступил с речью, в которой объявил себя победителем. Демократа уже поздравили главы Франции, Германии, Израиля, Канады, Украины и ряда других государств.

Джо Байден

Reuters

© Andrew Harnik/Pool

При этом окончательно подсчёт голосов ещё не завершён. Избирательный штаб Трампа заявил, что через суд оспорит результаты голосования в ключевых штатах (Висконсине, Мичигане, Аризоне и Пенсильвании), где Джо Байден неожиданно вырвался вперёд после поступления на участки бюллетеней, отправленных по почте.

Сам Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, а Байден и сочувствующие ему СМИ торопятся объявить его президентом, чтобы скрыть многочисленные нарушения и подтасовки.

В то же время политики-республиканцы разделились в своей оценке выборов. Ряд функционеров партии считает, что голосование было проведено с нарушениями, однако некоторые признали победу за Байденом. Так, кандидата от Демпартии поздравил с победой сенатор-республиканец Митт Ромни, сам баллотировавшийся в президенты в 2012 году. Он назвал заявления Трампа о подтасовках неверными и безответственными.

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Его поддержал однопартиец, сенатор Пэт Туми от штата Пенсильвания, который стал ключевым в борьбе между Байденом и Трампом. Туми заявил, что не получил убедительных доказательств нарушений на выборах.

В свою очередь соратник Трампа и председатель сенатского комитета по юриспруденции Линдси Грэм раскритиковал заявления СМИ о том, что на выборах победил Байден.

«Это оспоренные выборы. Кто станет президентом — решают не СМИ. Если бы так было, у нас бы никогда не избрали президента-республиканца. Поэтому их мнение мы не учитываем», — заявил он в эфире канала Fox News, который также объявил Байдена победителем.

Грэм предупредил однопартийцев, что, если они признают победу Байдена, это приведёт к катастрофическим последствиям для «слонов».

«Если республиканцы не подвергнут американскую выборную систему критической оценке и не изменят её, у нас больше никогда не будет избран президент-республиканец. Президент Трамп не должен уступать. Разрыв между кандидатами в Джорджии — менее 10 тысяч голосов. Он победит в Северной Каролине. Разрыв в Аризоне сократился с 93 тысяч до менее чем 20 тысяч голосов, и там все ещё идёт подсчет голосов», — подчеркнул Грэм.

Если сейчас Трамп начнёт передачу власти Байдену, то подпишет смертный приговор своему наследию и даст понять, что смирился с поражением на выборах, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Линдси Грэм призывает Трампа держаться до последнего и мобилизовать Республиканскую партию. Действительно демократы разрабатывают сейчас несколько стратегий, в том числе реформу избирательной системы. Это может привести к тому, что в ближайшей перспективе республиканцам будет заказана дорога в кресло хозяина Белого дома», — отметил эксперт в комментарии RT.

Оспоренные выборы

Стоит отметить, что голосование коллегии выборщиков по новому президенту пройдёт 14 декабря. До этого у избирательного штаба Трампа и его сторонников есть время оспорить результаты выборов в ключевых штатах в судах различных инстанций и повлиять на их исход.

Подобный прецедент уже имел место в новейшей политической истории США. На президентских выборах 2000 года, в которых соперничали республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор, подсчёт голосов также продолжался несколько дней, а СМИ передавали противоречивые данные экзитполов. В итоге после решения Верховного суда США и пересчёта голосов победа с незначительным преимуществом была присуждена Бушу-младшему, несмотря на лидерство Гора.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Если искам, поданным избирательным штабом Трампа, будет дан ход и голоса в ключевых штатах будут подвергнуты пересчёту, это может привести к тому, что победа в них отойдёт Трампу, что позволит ему набрать необходимые голоса выборщиков. Так, госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер уже анонсировал пересчёт голосов в своём штате из-за небольшого разрыва в 917 голосов в пользу Байдена.

Однако даже пересчёт голосов в ключевых штатах может не принести Трампу победы, если не будет обнаружено серьёзных нарушений и большинство голосов останется за Байденом, отмечают эксперты.

Одним из менее вероятных, но фугирирующим в прогнозах вариантом является пересчёт голосов, при котором оба кандидата наберут по 269 голосов коллегии выборщиков. В таком случае контролируемая демократами палата представителей выберет президента США, а оставшийся за республиканцами сенат — вице-президента.

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Кроме того, если все выборные процедуры, связанные с подсчётом и утверждением голосов не будут завершены к 20 января (дате инаугурации), то обязанность главы государства переходит к спикеру палаты представителей конгресса США. Сейчас этот пост занимает демократ Нэнси Пелоси.

Переходный консультативный совет не является правительственной службой, а его заявление о передаче власти Байдену имеет не более чем рекомендательный характер, подчеркнул Владимир Васильев.

«Трамп до окончания срока конституционных полномочий может делать всё, что ему заблагорассудится, в том числе не начинать процесс передачи власти, и таким образом в отместку оставить много неприятных сюрпризов администрации Байдена. Как правило, к 16—18 ноября представители новоизбранного президента и сам президент приезжают в Белый дом, чтобы войти в курс дела и, соответственно, к 20 январю уже приступить к выполнению своих обязанностей в полном объеме. Если Трамп заблокирует этот процесс, то администрация Байдена будет входить в курс дела не раньше января», — пояснил эксперт.

Васильев отметил, что в независимости от результата пересчёта голосов и определения победителя на выборах нынешняя ситуация усугубит политический кризис в США.

«Независимо от того признает Трамп своё поражение или нет, само представление среди его сторонников о том, что в 2020 году демократы украли у республиканцев победу с помощью различных махинаций, усугубит политический раскол в США. Кроме того, Байден откажется от всех указов Трампа, развернётся на 180 градусов к тому, что было в 2016 году. Не исключаю, что это может вылиться в гражданскую войну как в 1860 году, когда южные штаты не признали Линкольна президентом», — подчеркнул политолог.

С такой оценкой согласен и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.