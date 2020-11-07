Трамп оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о победе своего соперника Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.

«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», — говорится в заявлении.

Вместе с этим действующий глава США добавил, что Байден не прошёл официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идёт жёсткая борьба.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.