Трамп оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США
- Reuters
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.
«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», — говорится в заявлении.
Вместе с этим действующий глава США добавил, что Байден не прошёл официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идёт жёсткая борьба.
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.
Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.