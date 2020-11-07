Трамп оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о победе своего соперника Джо Байдена на президентских выборах.
Трамп оценил сообщения о победе Байдена на выборах президента США
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Трампа, которое распространил его предвыборный штаб.

«Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда», — говорится в заявлении.

Вместе с этим действующий глава США добавил, что Байден не прошёл официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идёт жёсткая борьба.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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