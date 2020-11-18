Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение об увольнении главы агентства по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.
Трамп уволил главу службы кибербезопасности США
  • Reuters

«Крис Кребс был уволен со своего поста главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре», — написал Трамп в своём Twitter.

Он отметил, что последнее заявление Кребса о президентских выборах было очень неточным.

По его словам, на выборах имели место быть различные нарушения.

Ранее верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.

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