Трамп уволил главу службы кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение об увольнении главы агентства по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.

«Крис Кребс был уволен со своего поста главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре», — написал Трамп в своём Twitter.

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Он отметил, что последнее заявление Кребса о президентских выборах было очень неточным.

По его словам, на выборах имели место быть различные нарушения.

Ранее верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа о том, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчётом голосов.