Штаб Байдена сообщил детали процесса передачи власти в США
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Об этом заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.
Он отметил, что официальные лица штаба Байдена проведут встречи с представителями федеральных властей.
«Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее CNN сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности к началу процедуры передачи власти.
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что поручил управлению «сделать всё необходимое в рамках первоначальных протоколов».