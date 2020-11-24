Штаб Байдена сообщил детали процесса передачи власти в США

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В штабе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена сообщили, что процедура передачи власти в стране начнётся с обсуждения пандемии и национальных интересов.
Штаб Байдена сообщил детали процесса передачи власти в США
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Об этом заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам.

Он отметил, что официальные лица штаба Байдена проведут встречи с представителями федеральных властей.

«Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее CNN сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности к началу процедуры передачи власти.

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что поручил управлению «сделать всё необходимое в рамках первоначальных протоколов».

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