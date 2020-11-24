Трамп прокомментировал процедуру передачи власти Байдену
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«Я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и её команда делали всё, что нужно, касательно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — заявил он в своём Twitter.
Также Трамп добавил, что Мерфи «подвергалась преследованию и угрозам».
Кроме того Трамп заявил, что его команда будет продолжать борьбу.
«Наше дело упорно продолжается, мы будем продолжать борьбу и я верю, что мы победим», — заявил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо Мерфи сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти.