Трамп прокомментировал процедуру передачи власти Байдену

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил главе Управления общих служб США Эмили Мерфи, сообщившей о готовности к процедуре передачи власти Джо Байдену, «делать всё, что нужно».

«Я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и её команда делали всё, что нужно, касательно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — заявил он в своём Twitter.

Также Трамп добавил, что Мерфи «подвергалась преследованию и угрозам».

Кроме того Трамп заявил, что его команда будет продолжать борьбу.

«Наше дело упорно продолжается, мы будем продолжать борьбу и я верю, что мы победим», — заявил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо Мерфи сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти.