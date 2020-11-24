Пентагон заявил о готовности к процессу передачи власти Байдену
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«Министерство получило уведомление о том, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определённые ресурсы и услуги», — цитирует сообщение РИА Новости.
В сообщении говорится, что команда Байдена уже связалась с представителями Минобороны США.
«Мы немедленно начнём реализовывать наш план по предоставлению поддержки [штабу Байдена]», — заявили в Пентагоне.
Ранее CNN сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности к началу процедуры передачи власти.
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что поручил управлению «сделать всё необходимое в рамках первоначальных протоколов».
В штабе Байдена заявили, что в ближайшее время начнут встречи с представителями федеральных властей. Также отмечалось, что процедура передачи власти начнётся с обсуждения пандемии и национальных интересов.