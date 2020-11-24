Пентагон заявил о готовности к процессу передачи власти Байдену

Министерство обороны США распространило заявление, в котором сообщило, что будет на уровне министерства выполнять процедуру передачи власти администрации Джо Байдена.

«Министерство получило уведомление о том, что в соответствии с законом о передаче президентской власти глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определённые ресурсы и услуги», — цитирует сообщение РИА Новости.

В сообщении говорится, что команда Байдена уже связалась с представителями Минобороны США.

«Мы немедленно начнём реализовывать наш план по предоставлению поддержки [штабу Байдена]», — заявили в Пентагоне.

Ранее CNN сообщил, что Управление общих служб США уведомило штаб Байдена о готовности к началу процедуры передачи власти.

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что поручил управлению «сделать всё необходимое в рамках первоначальных протоколов».

В штабе Байдена заявили, что в ближайшее время начнут встречи с представителями федеральных властей. Также отмечалось, что процедура передачи власти начнётся с обсуждения пандемии и национальных интересов.