Подготовка к крупномасштабным акциям: почему в США заговорили о возможных протестах после президентских выборов

Министерство внутренней безопасности США готовится к беспорядкам, которые могут начаться после президентских выборов. Об этом заявил и. о. замминистра ведомства Кен Кучинелли. Между тем СМИ сообщают, что, по словам федеральных и региональных американских чиновников, протесты ожидаются в случае переизбрания Дональда Трампа и спорного результата. Они считают, что если выиграет Байден, волнения будут заметно слабее. Между тем эксперты полагают, что любой исход президентской гонки может привести к новой волне беспорядков. Как утверждают аналитики, мобилизовать своих сторонников и оспорить итоги выборов могут как демократы, так и республиканцы.

Два иммиграционных агентства Министерства внутренней безопасности США ведут подготовку на случай беспорядков, которые могут начаться после президентских выборов. Данная работа проходит в рамках согласованных усилий федеральных и местных властей по подготовке к крупномасштабным протестам. Об этом сообщил телеканалу CNN исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кен Кучинелли.

«У нас есть команды, готовые действовать в случае необходимости», — приводит телекомпания слова Кучинелли.

Он также отметил, что у Министерства внутренней безопасности США «нет каких-либо конкретных сведений, которые указывали бы на наличие той или иной угрозы возникновения насилия».

Однако, как уточняет CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в преддверии выборов личный состав ICE переводится в режим готовности, в то время как для личного состава Погранично-таможенной службы (CBP) проводятся регулярные учения в рамках мероприятий, которые проходили в том числе летом, когда страну захлестнула волна массовых протестов.

Кроме того, как сообщили федеральные и городские чиновники телеканалу, если на президентских выборах победит действующий президент США Дональд Трамп, ожидаются демонстрации в крупных городах с демократическим большинством по всей стране, особенно в Нью-Йорке и Вашингтоне (округ Колумбия). Если победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, власти не ожидают таких же масштабных протестов, но тем не менее готовятся к ним. Кроме того, агентства ведут подготовку на случай спорной ситуации, когда победитель президентской гонки не определится в течение суток.

Опасные прогнозы

Стоит отметить, что в западных СМИ много аналитических материалов относительно вероятных протестов в США после выборов. В частности, корреспондент британской газеты Daily Mail Йен Бирелл сообщает, что мэрия Портленда рассматривает возможность введения комендантского часа на случай, если вспыхнут протесты после голосования. При этом, как он пишет, руководство полиции и гражданские лидеры всерьёз ведут разговоры об опасности вооружённых восстаний.

Полиция США

Reuters

© David 'Dee' Delgado

Бирелл также приводит слова профессора социологии и эксперта по экстремизму Рэнди Блазака, сотрудничающего с полицией Портленда.

«Сейчас многие люди думают, что Портленд захвачен бандами антифа и именно к этому идёт вся Америка. Портленд — это карикатура на то, что левые хотят сделать со страной. И это выводит на передний план крайне правых», — рассуждает профессор.

Как отмечает Блазак, к этой «горячей смеси» осталось только добавить яростно оспариваемые результаты выборов.

«Мне страшно, — признаётся Блазак. — Моя жена — мексиканка, и у нас возникала мысль уехать из страны».

Примечательно, что прогнозы СМИ и американских экспертов уже, по всей видимости, начали сбываться.

Как сообщает Fox News, сторонники инициативы «Заблокировать Вашингтон» планируют вечером в день выборов начать крупномасштабную «подрывную деятельность», направленную против потенциальных попыток Трампа не принять итоги выборов в случае своего поражения.

«Трамп не покинет свой пост без массовой мобилизации и прямых действий», — говорится на веб-сайте группы.

Более того, 26 октября в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер произошли столкновения между участниками автопробега в поддержку Трампа и протестующими против действующего главы Белого дома. Полиции пришлось вмешаться в происходящее. По данным правоохранительных органов, задержаны более десяти человек.

Подобные стычки между демонстрантами прошли и в других городах США, включая Бостон и Нэшвилл.

«Будут набирать обороты»

Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, «можно почти не сомневаться, что в той или иной степени протесты после выборов будут набирать обороты».

«Причём это будет происходить не только в Вашингтоне, но и в других городах и штатах», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Евстафьев, активизация протестов может быть связана с тем, что «ни одна из сторон не готова признать победу другой».

Дональд Трамп и Джо Байден во время дебатов

Reuters

© Chip Somodevilla/Pool

«Идут противоборствующие стороны достаточно близко, конфронтация между ними колоссальная, поэтому сторонники Трампа с одной стороны и Байдена с другой очень друг на друга обозлены и некий эмоциональный всплеск вполне возможен. Ситуация обострится, особенно в том случае, если действительно будут подозрения в фальсификации, а они, без сомнения, будут», — сказал аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, протестную карту может разыграть как Байден, так и Трамп.

«Всё будет зависеть от того, кто победит на выборах», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Васильев также отметил, что «группы радикальных активистов, которые есть и справа, и слева, также готовятся к тому, чтобы высказать своё отношение к результатам предстоящих выборов».

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«Со стороны левых практически готова вся система мероприятий, которые последуют, если Трамп объявит о своей победе. Уже есть соответствующие инструкции и разработки относительно деятельности определённых групп в рамках акций протеста», — заявил эксперт.

Васильев также сообщил, что на территории США «действуют сотни анархических самостоятельных группировок, достаточно хорошо вооружённых».

«Они могут быть задействованы политическими силами или выступить по собственной инициативе и начать массовые беспорядки, если их не будут устраивать результаты выборов», — сказал он.

Самые сильные волнения могут начаться в колеблющихся штатах, включая Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, полагает Васильев.

«Группы протестующих начнут появляться именно там с требованиями, например, пересчитать голоса», — уточнил аналитик.

На фоне такой подготовки активистов Министерству внутренней безопасности и другим ведомствам даны определённые инструкции быть готовыми на случай массовых беспорядков до, во время или после проведения выборов.

«Более того, приведены в боеготовность американские полицейские в ряде крупных американских городов», — напомнил эксперт.

«Накал страстей увеличивается»

При этом Дмитрий Евстафьев спрогнозировал, что с подобными волнениями справятся только федеральные силы — «властям штатов это будет не под силу».

Как пояснил Владимир Васильев, протесты в США нередко «разрастаются по всей стране, и их очень трудно погасить».

«Об этом свидетельствуют и массовые беспорядки в Соединённых Штатах на расовой почве, проходящие с конца весны по настоящее время. А учитывая тот факт, что Америка просто накачана всевозможного рода представлениями о том, что грядущие президентские выборы являются решающими, что они могут определить дальнейший вектор развития страны, то накал страстей многократно увеличивается», — отметил аналитик.

Белый Дом

Reuters

© Hannah McKay

Васильев также заявил, что Трамп «постарается не допустить перерастания протестов в вандализм и другие противоправные действия в случае своего переизбрания».

«Для этого глава Белого дома может задействовать и федеральные органы. Трамп ранее заявлял, что, если беспорядки будут выходить из-под контроля, он задействует закон 1807 года о восстании, и тогда могут быть призваны уже Вооружённые силы США», — напомнил эксперт.

По словам Васильева, «данный сценарий исключать не стоит».

«При этом глава Белого дома будет делать акцент на том, что такие силы используются для наведения порядка на улицах и обеспечения безопасности в стране. Для этой цели Трамп также может ввести чрезвычайное положение», — отметил аналитик.

В этой ситуации, по словам Васильева, «немаловажную роль может сыграть Верховный суд, в котором преобладают судьи, назначенные республиканскими президентами».

«При любом раскладе, если дело дойдёт до этой инстанции, есть серьёзные основания полагать, что ситуация решится в пользу Трампа», — заключил эксперт.