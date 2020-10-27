В Филадельфии начались протесты из-за убийства темнокожего полицией

В американской Филадельфии начались протесты после того, как двое полицейских убили 27-летнего темнокожего мужчину.

Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

По данным издания, темнокожий мужчина, идентифицированный позднее как Уолтер Уоллес — младший, предположительно, вооружённый ножом, решил подойти к полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно призывали его бросить оружие, однако Уоллес не сделал этого и продолжил идти к полицейским. В итоге они открыли огонь по нему, когда он был в нескольких футах от них.

Уточняется, что в результате вспыхнувших из-за этого происшествия протестов была сожжена по меньшей мере одна полицейская машина, а несколько полицейских были ранены кинутыми из толпы кирпичами и другими предметами. Также один офицер был госпитализирован после того, как его переехал грузовик.

Ранее в центре Нью-Йорка произошли столкновения между участниками автопробега в поддержку Дональда Трампа на предстоящих выборах и протестующими против действующего лидера США. Демонстранты закидывали яйцами проезжавшие машины.