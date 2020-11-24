Трамп намерен продолжать оспаривать результаты выборов в США

Решение Управления общих служб США (GSA) по началу передачи власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену ещё не значит, что глава государства Дональд Трамп прекратит оспаривать результаты выборов.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел по поводу того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал он.

Политик добавил, что «никогда не уступит перед фальшивыми бюллетенями и Dominion».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо главы Управления общих служб США Эмили Мёрфи сообщил, что ведомство уведомило штаб Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти.

Как отметил Трамп, он поручил Мёрфи «делать всё, что нужно», добавив, что глава управления «подвергалась преследованию и угрозам».