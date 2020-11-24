Трамп намерен продолжать оспаривать результаты выборов в США
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Об этом американский лидер написал в Twitter.
«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел по поводу того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», — написал он.
Политик добавил, что «никогда не уступит перед фальшивыми бюллетенями и Dominion».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо главы Управления общих служб США Эмили Мёрфи сообщил, что ведомство уведомило штаб Байдена о готовности американской администрации к началу формальной процедуры передачи власти.
Как отметил Трамп, он поручил Мёрфи «делать всё, что нужно», добавив, что глава управления «подвергалась преследованию и угрозам».