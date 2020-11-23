Ударный рост: цена нефти Brent впервые с начала сентября превысила $46 за баррель

В понедельник, 23 ноября, цена нефти Brent в ходе торгов поднималась до максимума с начала сентября и превышала отметку $46 за баррель. Инвесторы начали опасаться перебоев с поставками сырья из Саудовской Аравии после сообщений об атаке на заводы компании Saudi Aramco. Помимо этого, участники рынка отреагировали на новость о разработке нового препарата от коронавируса. По словам экспертов, массовая вакцинация людей может ускорить восстановление мирового спроса на нефть. Как отмечают аналитики, такое положение дел позитивно скажется и на состоянии российской валюты.

В понедельник, 23 ноября, мировые цены на нефть продемонстрировали заметный рост. В ходе торгов сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало более чем на 2% — до $46,13 за баррель, котировки американского сорта WTI показали аналогичный рост — до $43,34 за баррель. В последний раз такие значения можно было наблюдать ещё в начале сентября.

Во второй половине дня показатели незначительно скорректировались — до $45,8 и $42,9 за баррель, но при этом по-прежнему оставались выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одной из причин рекордного за последние месяцы роста цен стало заявление йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, утром 23 ноября они сообщили об обстреле распределительной станции нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Напомним, в сентябре 2019 года беспилотные летательные аппараты подорвали два нефтеперерабатывающих завода Saudi Aramco. В результате нападения добыча энергосырья в королевстве упала на 5,7 млн баррелей в сутки. Такой обвал производства в одном из крупнейших государств — экспортёров нефти в мире стал полной неожиданностью для инвесторов. Игроки рынка начали опасаться перебоев поставок энергосырья, и котировки стали расти.

«В прошлом году ракетный удар по саудовским предприятиям привёл к остановке половины добычи королевства и двузначному росту цен на нефть всего за одну торговую сессию. В этот раз тоже наблюдается позитивная реакция цен, однако дальнейшая динамика будет зависеть от официальных заявлений Саудовской Аравии. Если выяснится, что полученный от атаки ущерб оказался незначительным, котировки могут несколько снизиться», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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Помимо этого, участники энергетического рынка позитивно восприняли заявление фармацевтической компании AstraZeneca об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Как следует из опубликованного в понедельник пресс-релиза, эффективность разработанного препарата составила в среднем 70%.

«Третью неделю подряд понедельник радует инвесторов новостями по вакцине: сначала о разработке препарата заявила компания Pfizer, затем Moderna, а теперь и AstraZeneca. Котировки реагируют положительно в расчёте на то, что скорая вакцинация людей приведёт к ослаблению пандемии и мировой спрос на нефть вновь начнёт расти», — объяснила в разговоре с RT аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

Как полагает Игорь Галактионов, в ближайшее время влияние на стоимость нефти будут оказывать действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, что с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Усилия государств направлены на восстановление баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке, что должно удержать цены от очередного обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа до конца 2020 года государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. При этом с 1 января 2021 года объёмы сокращения добычи должны снизиться до 5,8 млн баррелей в день.

Впрочем, как ожидается, параметры договора могут быть пересмотрены по итогам следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Очередная встреча министров энергетики стран — участниц сделки намечена на 1 декабря.

«Переговоры в рамках ОПЕК+ станут ключевым фактором для мирового рынка углеводородов. От альянса нефтедобытчиков ждут, что они отложат увеличение производства как минимум на три месяца. Такое решение может оказать сдерживающее влияние на объём рыночного предложения нефти и поддержать цены», — подчеркнул Галактионов.

Reuters

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Отметим, что рост нефтяных цен положительно отразился и на динамике российской валюты. В понедельник курс доллара на Московской бирже снижался на 0,8% — до 75,58 рубля, а курс евро на 0,7% — до 89,72 рубля. Впрочем, позднее он скорректировался.

Официальный курс валют Центробанка на 24 ноября установлен на уровне 75,76 рубля за доллар и 89,93 рубля за евро.

По мнению экспертов, в случае дальнейшего роста нефтяных цен российская валюта может дополнительно укрепиться к концу года. Как рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, уже в декабре курс доллара может опуститься до диапазона 74,5—75 рублей, а курс евро — до 89 рублей.

В то же время Ксения Лапшина допускает вероятность снижения курса доллара до 74 рублей по итогам года. По её словам, позитивные новости о вакцинах подпитывают интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе рублёвым.