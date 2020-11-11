Возвращение барреля: цена нефти Brent впервые за два месяца превысила $45

В среду, 11 ноября, цена нефти Brent впервые с начала сентября превысила психологическую отметку $45 за баррель. Инвесторы положительно отреагировали на информацию о резком снижении запасов сырья в США. По словам экспертов, в ближайшее время нефтяные цены могут временно скорректироваться. Впрочем, в долгосрочной перспективе поддержку рынку окажут действия ОПЕК+, а также возможное сокращение сланцевой добычи в США.

В среду, 11 ноября, мировые цены на нефть уверенно растут в ходе международных торгов. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало сразу на 3,8% — до $45,3 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI поднимались на 4% — до $43,05 за баррель. В последний раз такие значения можно было наблюдать ещё 2 сентября.

Участники рынка позитивно восприняли данные о резком сокращении запасов сырья в США. Согласно отчёту Американского института нефти (API), за неделю объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах уменьшился почти на 5,15 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 0,9 млн.

«Запасы в США существенно сокращаются уже вторую неделю подряд. Такая динамика говорит о восстановлении спроса в Соединённых Штатах, несмотря на бушующую пандемию. Именно это и толкает цены вверх», — отметил в разговоре с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

По мнению экспертов, на цены также влияют новости об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции американской фармацевтической корпорации Pfizer и биоинженеринговой компании BioNTech.

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Также поддержку нефтяным ценам по-прежнему оказывают действия стран — участниц сделки ОПЕК+, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Напомним, что с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Усилия государств направлены на восстановление баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке, что должно удержать цены от очередного обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа до конца 2020 года государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей.

«Впрочем, на днях глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении ОПЕК поддержать продление соглашений о сокращении добычи нефти странами — участницами договора до конца 2022 года. Наблюдаемый рост цен в последние дни отчасти объясняется и этим фактором», — подчеркнул Богданов.

По словам экспертов, положительная динамика нефтяных цен в определённой степени связана с реакцией участников рынка на предварительные итоги президентских выборов в США. Напомним, что голосование в Соединённых Штатах состоялось ещё 3 ноября, однако процесс подсчёта голосов затянулся на несколько дней в связи большим количеством отправленных по почте бюллетеней. Тем не менее к 7 ноября ведущие СМИ объявили победителем Джо Байдена.

Возможный приход Байдена к власти рискует обернуться введением ограничений на добычу сланцевой нефти в США в ближайшие годы. К такому выводу пришли специалисты S&P Global Platts.

Как полагают специалисты организации, в рамках экологической политики кандидат от Демократической партии может прекратить выдачу разрешений на разработку сланцевых месторождений на федеральных землях. В результате производство углеводородов в Соединённых Штатах может сократиться на 1,1 млн баррелей в сутки к 2024 году.

Reuters

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«Джо Байден, судя по предвыборной компании, отдаёт предпочтение зелёным технологиям. Это действительно может означать постепенное ужесточение экологических стандартов в США для нефтедобывающих компаний», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Согласно оценке аналитиков, после превышения психологической отметки $45 за баррель цены на нефть могут временно скорректироваться в ближайшее время. Между тем до конца года эксперты не исключают возможности восстановления котировок до уровня выше $50 за баррель.

«Нефть имеет потенциал не только вернуться к максимумам конца августа и превысить $46,5 за баррель, но и попробовать пробиться в диапазон $46,5—53,5», — считает Алексей Кириенко.

Валютные амбиции

Рост цен на нефть в среду положительно отразился и на динамике российской валюты. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара снижался на 0,65% — до 76,05 рубля. При этом курс евро опускался на 0,8% и впервые с 25 сентября достигал 89,64 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 12 ноября установлен на уровне 76,21 рубля за доллар и 90,05 рубля за евро.

По мнению экспертов, в случае дальнейшего роста нефтяных цен российская валюта может дополнительно укрепиться до конца года. Согласно прогнозу Игоря Галактионова, в декабре курсы доллара и евро способны опуститься до диапазона 73—75 и 86—88 рублей соответственно. При этом Алексей Кириенко допускает и более активное снижение показателей.

«Какое-то время игроки предпочитают игнорировать колебания нефти, но, когда она выходит за устоявшийся торговый диапазон, рубль также оживает. Ожидаемое превышение уровня $46,5 за баррель способно привести к снижению курса доллара до 73 рублей, а курса евро — до 87 рублей», — заключил эксперт.