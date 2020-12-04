Безопасный переход: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки

В четверг, 3 декабря, страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились скорректировать ограничения нефтедобычи. С 1 января 2021 года государства будут производить сырья лишь на 500 тыс. баррелей в сутки больше, чем в декабре. Ранее стороны планировали нарастить добычу почти на 2 млн баррелей в день, однако такое решение было бы небезопасно для рынка, заявил вице-премьер России Александр Новак. По мнению экспертов, действия государств — экспортёров сырья в рамках соглашения позволят ускорить восстановление нефтяных цен. Как могут измениться котировки в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 3 декабря, министры энергетики стран — экспортёров нефти пересмотрели условия выполнения сделки ОПЕК+. Так, с 1 января 2021 года участники соглашения увеличат добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, как предполагалось ранее, а на 500 тыс. баррелей в день.

«Мы договорились увеличить (добычу. — RT) всего на 500 тыс. баррелей в сутки, потому что мы понимаем, что 2 млн баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос, для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход — это хорошее решение, которое позволяет нам по сути дела ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок», — цитирует ТАСС вице-премьера России Александра Новака.

Напомним, с 1 мая страны — участницы соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство и начали снижать добычу сырья для восстановления баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке. Такая политика должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

С мая по июль 2020 года производство нефти в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. С августа по декабрь государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. Таким образом, по сравнению с июлем производство в странах ОПЕК+ увеличилось на 2 млн баррелей в сутки.

Согласно достигнутым ранее договорённостям, с 1 января 2021 года объёмы сокращения добычи должны были снизиться до 5,8 млн баррелей в день относительно базового уровня. Так, по сравнению с декабрём 2020-го производство сырья в государствах ОПЕК+ увеличилось бы ещё почти на 2 млн баррелей в сутки.

Впрочем, слабые темпы восстановления глобального спроса на нефть вынудили участников соглашения изменить условия договора и с января нарастить добычу лишь на 500 тыс. баррелей. В дальнейшем ОПЕК+ будет ежемесячно оценивать состояние рынка и при необходимости корректировать объемы добычи в рамках сделки, заявил Александр Новак.

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, сохранение предыдущих условий сделки ОПЕК+ могло бы стать «худшим сценарием» для нефтяного рынка и негативно сказаться на настроениях инвесторов и ценах. Впрочем, решение государств ОПЕК+ лишь незначительно увеличить добычу было позитивно воспринято игроками. Так, в ходе вечерних торгов 3 декабря стоимость нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась почти на 1,2% — до $48,9 за баррель.

Боле того, до конца 2020 года котировки могут дополнительно вырасти. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«На решение ОПЕК+ рынок реагирует ростом, нефть уже стремится к $49 за бочку Brent. Котировки и объёмы добычи нефти растут, а это положительная ситуация для российского бюджета и рубля. По нашим прогнозам, в текущих условиях уже в декабре нефть может подорожать до $50 за баррель», — отметила Мильчакова.

Отметим, что в результате действий участников сделки ОПЕК+ уже осенью на глобальном сырьевом рынке можно было наблюдать дефицит. Об этом свидетельствуют данные американского Управления энергетической информации (EIA). Как ожидают в организации, до конца года мировое предложение нефти будет превышать спрос на углеводороды. Более того, такое положение дел может сохраниться и на протяжении всего 2021 года, прогнозируют в EIA.

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Помимо этого, положительное влияние на стоимость нефти может оказать начало вакцинации от коронавируса в разных странах. Об этом RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

2 декабря в Великобритании было одобрено применение препарата от компаний Pfizer и BioNTech. Одновременно президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19. В этих условиях игроки рынка рассчитывают на скорое восстановление глобальной экономики и оживление мирового спроса на углеводороды.

«Нефть стала одним из наиболее пострадавших активов в период пандемии: большинство автомобильных, воздушных и морских перевозок были приостановлены, а заводы и предприятия по всему миру временно закрылись. Стоимость нефти во многом зависит от перспектив глобального потребления, которое активизируется после периода массовой вакцинации», — подчеркнул эксперт.