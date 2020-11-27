Цифровые владения: зачем криптовалютам в России собираются присвоить статус имущества

Криптовалюты в России получат статус имущества. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В результате владельцы цифровых денег смогут рассчитывать на юридическую защиту, а создание теневых схем будет затруднено, уточнил глава кабмина. Более того, уже с 1 января 2021 года в России должен вступить в силу закон, который позволит проводить сделки с электронными активами, но при этом запретит использовать их в качестве средства платежа. По словам экспертов, таким образом власти хотят установить прозрачные и понятные правила на рынке цифровых денег и минимизировать риски финансовых преступлений.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) в России планируется признать имуществом. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, правительство намерено внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В результате владельцы криптовалют смогут рассчитывать на юридическую защиту, а также отстаивать свои имущественные права в суде.

«Это (криптовалюты. — RT) относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растёт, и правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено», — подчеркнул премьер.

Действия властей должны установить «официальные и прозрачные правила игры» в новом сегменте российской экономики. Такое мнение в беседе с RT выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил депутат, присвоение статуса имущества криптовалютам ускорит процесс разрешения споров по вопросам прав собственности на данный вид активов.

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«В России накоплена достаточно серьёзная база разрешения имущественных споров, поэтому если криптовалюты получат статус имущества, владельцу будут проще доказать право на них. Кроме того, можно будет гораздо быстрее решать вопросы наследования. Сейчас получить криптомонеты после смерти их собственника фактически невозможно, так как они не попадают под действующее законодательное регулирование. Поэтому инициатива во многом нужна для защиты интересов граждан», — объяснил Аксаков.

Помимо этого, присвоение криптовалютам статуса имущества должно защитить инвесторов от мошеннических операций и снизить риски финансовых преступлений. Об этом RT рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По словам экперта, сегодня в России торговля на цифровом рынке зачастую может быть классифицирована как обход валютного законодательства. Это, как уточнил эксперт, грозит участникам сделки крупными штрафами.

«Благодаря новой инициативе граждане и бизнес смогут покупать цифровые активы, например, в кредитных организациях и не бояться, что в итоге потеряют вложения или получат штраф. Иными словами, те же криптовалюты будут приравнены к вкладу в банке и по ним будут действовать аналогичные условия защиты со стороны государства. Таким образом правительство даёт чёткий сигнал рынку о готовности участвовать и менять законодательство для развития цифровой экономики», — пояснил эксперт.

Reuters

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Напомним, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Как ожидается, документ официально даст россиянам возможность проводить сделки с ЦФА.

«В законе, правда, пока отсутствует пункт о правилах налогообложения цифровых активов. Сейчас активно идёт дискуссия о том, можно ли применять к ним те же условия, что и к банковским вкладам или ценным бумагам. Существует даже мнение, что для электронных валют необходимо будет создать отдельный пункт в налоговом кодексе», — рассказал Анатолий Аксаков.

Согласно законопроекту, ЦФА представляют собой цифровые права, которые выпускаются, учитываются и обращаются в информационной системе. Цифровые активы могут быть объектом залога, обмена, сделок купли-продажи. В то же время закон запрещает использовать криптовалюты в качестве платёжного средства.

«Такой запрет выступает гарантом стабильности финансовой системы страны. Если цифровые активы разрешить использовать как средство платежа, появится много лазеек для ухода от налогов и других злоупотреблений. Поэтому использовать цифровую валюту в качестве платёжного средства можно будет только в том случае, если её эмиссией станет заниматься Центробанк», — рассказал RT генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex.

Примечательно, что в октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном запуске пилотного проекта цифрового рубля к концу 2021 года. Как ожидается, новая форма денег получит вид электронного кода, но не будет является криптовалютой. При этом цифровую нацвалюту можно будет использовать наряду с бумажными и безналичными рублями в качестве средства платежа и сбережения.

«Будет создана абсолютно прозрачная и понятная система проведения операций как для покупателей, так и для продавцов. Не исключено, что в среднесрочной перспективе первый пилотный проект будет запущен на территории Крыма», — подчеркнул Анатолий Аксаков.