«Результат долгой работы»: за счёт чего Россия и Китай рекордно нарастили расчёты в нацвалютах

В 2020 году доля расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем достигла 25%, сообщили в посольстве России в КНР. Менее чем за семь лет показатель вырос почти в десять раз. Как отмечают эксперты, планомерный отказ от доллара позволяет Москве и Пекину увеличить товарооборот, сделать операции дешевле и минимизировать санкционные риски со стороны США. Специалисты не исключают, что в ближайшие годы доля расчётов в рублях и юанях между двумя государствами может достигнуть 50%. Толчком для этого должен стать ожидаемый запуск цифровых валют в России и КНР.

Менее чем за семь лет доля расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем выросла почти в десять раз. Так, на сегодняшний день страны проводят в рублях и юанях почти четверть всех взаимных операций. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил российский посол в КНР Андрей Денисов. Его слова приводит ТАСС.

«Доля национальных валют в наших отношениях с Китаем неуклонно возрастает. По оценке наших китайских партнёров, она по итогам восьми-девяти месяцев 2020 года достигла примерно четверти — 24—25%. Это довольно большой прогресс», — отметил Денисов.

По его словам, ещё в 2013—2014 годах «эта доля была ничтожна и составляла порядка 2—3%». Как рассказал RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в последние годы Россия и Китай планомерно снижают присутствие доллара во взаимных расчётах в рамках совместной стратегии. В этом смысле достигнутые сегодня значения стали «результатом долгой работы», считает эксперт.

«Мы видим, что сейчас всё больше российских и китайских производителей и продавцов присоединяются к расчётам в национальных валютах. Если первоначально это были в основном банковские переводы, то в настоящий момент многие российские представители малого и среднего бизнеса, которые выходят на китайский рынок, заинтересованы в юане, и наоборот», — отметил Маслов.

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Помимо малых и средних предприятий, взаиморасчёты в рублях и юанях активно наращивают крупные государственные компании России и Китая, а также организации с госучастием. Об этом RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его словам, в первую очередь использование нацвалют растёт в нефтегазовой сфере. При этом в ближайшие десять лет курс на дедолларизацию затронет и торговлю товарами аграрного сектора, уверен Миронюк.

По мнению Андрея Денисова, наблюдаемый отказ от доллара во многом связан с тем, что США могут использовать свою валюту в качестве рычага политического давления. На этом фоне увеличение расчётов в нацвалютах позволяет снизить санкционные риски. Похожей точки зрения придерживается и старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Москва и Пекин наращивают операции в нацвалютах, поскольку в перспективе США могут теоретически ввести ограничения, затрагивающие расчёты в долларах. Кроме того, Россия и Китай всё чаще стараются работать с помощью собственных платёжных систем вместо международной банковской системы SWIFT, которая потенциально может стать инструментом санкций», — объяснил Вадим Иосуб.

Более того, как отмечают специалисты, проведение сделок в юанях и рублях обходится России и Китаю гораздо дешевле, чем с использованием долларов. Так, операции в нацвалютах позволяют снизить финансовые потери при перерасчётах и конвертации.

«Поскольку прямой зависимости от доллара нет, мы можем выигрывать как минимум 0,5% при каждой транзакции. В общих объёмах торговли получается очень внушительная сумма. Ну и кроме того, технически упрощаются вопросы перечисления средств и реинвестирования, когда россияне зарабатывают деньги в Китае», — пояснил Алексей Маслов.

По его мнению, такое положение дел может привести к дополнительному росту объёмов российского-китайского товарооборота. При этом стоимость товаров для конечных потребителей обеих стран может снизиться, считает эксперт.

РИА Новости

© Виталий Аньков

По прогнозу Алексея Маслова, в ближайшие годы доля расчётов в рублях и юанях между Россией и Китаем может дополнительно вырасти и приблизиться к 50%. Толчком к этому должен стать ожидаемый запуск цифровых национальных валют в обеих странах, уверен специалист.

Согласно оценке датского инвестиционного банка Saxo Bank, в 2019 году доля безналичных платежей в Китае достигла 80%. На этом фоне в октябре 2020-го азиатская республика провела пилотное тестирование цифрового юаня, а в перспективе может внедрить электронную валюту в торговые расчёты.

Вместе с тем в октябре 2020 года Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифрового рубля. Как ожидается, в экспериментальном режиме электронная валюта может заработать уже к концу 2021 года.