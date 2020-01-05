Валютный соперник: получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году страны Азии могут объявить о создании новой резервной валюты, которая станет альтернативой доллару США. Такое предположение высказали экономисты датского инвестбанка Saxo Bank. По мнению экспертов, инициатором этого шага выступит Китай, его могут поддержать Россия и страны ОПЕК. Аналитики уже подсчитали, что в перспективе единая азиатская валюта сможет ослабить американский доллар на 20%. О том, кому под силу перекроить мировой финансовый рынок, — в материале RT.

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США. К такому выводу пришли аналитики датского инвестбанка Saxo Bank. Специалисты не исключили, что экономики Азии смогут заключить соглашение о переводе всей региональной торговли на новую валюту.

«На протяжении последних десяти лет всё больше стран стремятся снизить свою зависимость от американского доллара. В условиях, когда продолжаются торговые войны, а Россия и Китай распродают долларовые резервы, у азиатских партнёров возникает необходимость создать новую систему межгосударственных расчётов без доллара», — рассказал RT главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Датские экономисты считают, что инициатором создания единой региональной валюты может стать Китай.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с RT пояснил, что именно Пекин в последние годы пытается выстроить устойчивую торговую систему и с этой целью постепенно снижает зависимость от доллара США.

По данным Государственного управления валютного контроля КНР, с 1995 по 2014 год доля доллара в золотовалютных резервах Китая опустилась с 79% до 58%. При этом в 2019 году Пекин перестал быть крупнейшим держателем госдолга Соединённых Штатов. По информации, опубликованной на сайте американского Минфина, в октябре Китай сократил вложения в госбумаги США до $1,1 трлн. Этот показатель оказался минимальным с апреля 2017 года.

«Пекин хочет выстроить свою альтернативную финансово-банковскую систему. В то же время курс юаня определяется Народным банком Китая, поэтому нацвалюту страны нельзя объявить свободно конвертируемой. КНР может предложить другой механизм, то есть через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создать новую валюту на основе юаня и внедрить её в качестве расчётной системы как минимум среди участников АБИИ», — отметил Маслов.

Эксперт добавил, что для расчётов в новой валюте странам региона потребуется своя система банковских платежей — аналог существующей SWIFT. По словам Маслова, Пекин уже обладает необходимыми мощностями для создания такого механизма, но на его разработку потребуется время. При этом эксперт не исключил, что инициативу Китая могут поддержать Россия и страны ОПЕК.

«Возможную поддержку со стороны России и ОПЕК можно объяснить тем, что КНР является крупнейшим потребителем углеводородов. В 2019 году Китай вышел на первое место в мире по импорту газа. Пекину выгодно рассчитываться за энергосырьё в собственной валюте. Даже Саудовской Аравии, которая видит свои интересы внутри Китая, было бы на руку принимать новую валюту на основе юаня», — добавил Маслов.

При этом собеседник RT считает, что Россия не станет переводить все расчёты с азиатскими странами на новую валюту. Тем не менее частичный переход к новой системе позволит Москве ускорить процесс дедолларизации.

В 2018 году ЦБ вдвое сократил долю доллара в своих международных резервах с 45,8% до 22,7%. Одновременно доля евро в золотовалютных запасах страны увеличилась почти в полтора раза — с 21,7% до 31,7%, а китайского юаня — в пять раз, с 2,8% до 14,2%.

Аналитики считают, что на создание единой валюты Азии потребуется не один год. Однако в ближайшее время тренд на постепенный отказ от нацвалюты США будет усиливаться.

«Вероятнее всего, прогноз Saxo Bank призван дать инвесторам новые идеи для размышления. Смена резервной валюты за один год невозможна. Но, безусловно, чем больше растёт экономика азиатских стран, тем больше будут использоваться их валюты в расчётах», — подчеркнул в беседе с RT член правления банка «ФК Открытие» Виктор Николаев.

Стин Якобсен не видит препятствий для формирования азиатской резервной валюты в ближайшем будущем. По оценке экономиста, переход крупнейших игроков мировой торговли на новый расчётный механизм может ослабить глобальный курс доллара на 20%.

Более того, в этом случае нацвалюта США рискует подешеветь почти на 30% к золоту. В результате стоимость драгметалла может вырасти до $2 тыс. за тройскую унцию. В конечном итоге доля доллара в международных резервах может заметно снизиться.

«Прежде доля доллара в мировых резервах составляла около 70%, а сейчас опустилась до 62%. Но если действительно будет создана новая система резервных валют с участием стран Азии и России, на которые сегодня приходится половина роста мировой экономики, то можно ожидать, что доля доллара опустится значительно ниже 50%», — заключил главный экономист Saxo Bank.