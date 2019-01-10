Другая валюта: с чем связано активное сокращение доли доллара США в резервах Центробанка России

С июля 2017 года по июнь 2018-го Центробанк более чем в два раза сократил долю доллара в международных резервах — до 21,9%. В свою очередь, объём активов ЦБ в евро увеличился до 32%, а в юанях вырос с 0,1 до 14,7%. Как объясняют эксперты, таким образом регулятор хочет минимизировать негативное влияние санкций Вашингтона. При этом одновременно Банк России следует общему тренду многих стран по снижению зависимости от нацвалюты США.

С июля 2017 года по июнь 2018-го Центробанк сократил долю своих активов в долларах США с 46,3 до 21,9%. Об этом говорится в Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте. За этот период общий размер золотовалютных резервов ЦБ вырос с $417,8 млрд до $458,1 млрд. Таким образом, вложения регулятора в долларовые активы снизились более чем на $100 млрд.

Напомним, распродажа долларовых бумаг началась в апреле 2018 года. По данным Минфина США, Россия в апреле и мае 2018 года сократила свои вложения в американские казначейские облигации с $96 до $14,9 млрд. В результате страна впервые за 11 лет покинула список крупнейших держателей американских ценных бумаг.

По состоянию на октябрь 2018 года российские вложения в государственные облигации Соединённых Штатов составили $14,629 млрд.

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин считает, что одна из причин выхода ЦБ из американских активов связана с постепенным снижением влияния доллара США как основной резервной и расчётной валюты.

«Примерно с 2013 года крупные держатели американского долга — центральные банки и национальные фонды многих стран — стали его больше продавать, чем покупать, то есть постепенно от него избавляться. Пока этот процесс сдерживает завязка мировой платёжной системы на долларе», — пояснил в беседе с RT Максим Шеин.

По оценке эксперта, в будущем структура активов Центробанка будет больше соответствовать валютам стран — основных торговых партнёров России. Шеин напоминает, что золотовалютные резервы также считаются страховкой для внешней торговли — создают для неё подушку безопасности.

Любопытно, что, сократив объём активов в долларах, Банк России заметно увеличил его в других валютах. Так, доля евро выросла с 25,1 до 32% (занимает первое место в резервах ЦБ), доля японской иены — с 0 до 4,5%.

«Японская валюта была относительно стабильной в течение прошлого года. На мой взгляд, вложения в иену лучше, чем в британский фунт, поскольку из-за ситуации с брекситом его перспективы неясны», — прокомментировала RT ситуацию с резервами ЦБ заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Ставка без доллара

В структуре международных резервов ЦБ самое заметное увеличение приходится на китайский юань. Если в июле 2017 года доля валюты КНР составляла символические 0,1%, то к июню 2018-го показатель вырос до 14,7%.

Сейчас вложения в юань занимают третье место в международных резервах Центробанка.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко утверждает, что с точки зрения инвестиций китайская валюта более выгодна, чем американская. Эксперт пояснил RT, что динамика курса юаня практически повторяет динамику доллара, то есть риск обесценивания невысок, но при этом доходность таких активов почти в десять раз выше. Таким образом, эксперт заключил, что трансформация портфеля резервов ЦБ повысила его доходность.

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«Впрочем, юань имеет один недостаток — это валютное регулирование, то есть операции в этой валюте предполагают определённое согласование в Китае. Подобного не требуется для евро и доллара», — добавил Константин Корищенко.

Кроме того, он считает, что Россия может использовать юани для расчётов не только с Китаем, но и с Ираном, который оказался отрезан от долларовой системы из-за санкций США.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что уже подготовлено соглашение Москвы и Пекина о расчётах в национальных валютах.

«У России уже есть свой канал — аналог системы расчётов SWIFT, у китайцев есть свой канал. Надо просто договориться, как мы будем взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы, чтобы проводить эти расчёты», — цитирует ТАСС Шувалова.

Глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов сообщил, что в третьем квартале прошлого года объём операций в юанях по покупке рублей на межбанковском рынке Китая увеличился на 105%, до 4,9 млрд юаней (около $706 млн).

Данилов также отметил, что на 1 июля 2018 года 57 российских банков имели корреспондентские счета в китайских кредитных организациях. При этом число банков КНР, имеющих счета в России, достигло 27.

Напомним, активный курс на дедолларизацию экономики был взят в России в прошлом году. В конце декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что страна будет снижать долю расчётов в долларах уже в 2019 году.

Ранее глава Минфина сообщил о подготовленном плане правительства по дедолларизации российской экономики. По словам Силуанова, документ содержит налоговые льготы для компаний, которые будут проводить операции в российской валюте. Речь идёт об ускоренном возврате НДС для экспортёров и постепенной отмене обязательства по возврату экспортной выручки.

При этом министр заверил, что план властей по снижению зависимости экономики от американской валюты никак не коснётся долларовых вкладов россиян в банках.

«Отход от доллара даёт России больше пространства для манёвра, возможность самой устанавливать и расширять торговые и финансовые связи со своими партнёрами. Это также шанс продвинуть рубль как инвестиционную и расчётную валюту», — подытожил Максим Шеин.