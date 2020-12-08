«Пределы возможного»: датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2021 год

8 декабря экономисты датского инвестбанка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на 2021 год. В своём обновлённом перечне недооцениваемых событий специалисты допускают, что уже в следующем году Германии придётся решать финансовые проблемы Франции, цифровой юань составит конкуренцию доллару в международных расчётах, а компания Amazon «купит» Кипр. Помимо этого, аналитики прогнозируют рекордный рост цен на серебро и введение в мире системы гарантированного дохода.

Во вторник, 8 декабря, аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В своём докладе эксперты традиционно рассматривают недооцениваемые явления в глобальной экономике, которые в случае наступления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки.

«Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного, что особенно актуально в контексте внезапного коронавирусного кризиса этого года. Разумеется, самые разрушительные, а значит, шокирующие события всегда оказываются наиболее неожиданными», — отметили в пресс-службе организации.

Спасение утопающего

Как полагают в Saxo Bank, в результате последствий коронавируса Франция рискует оказаться в числе государств с самой высокой долговой нагрузкой. По оценке экспертов, ещё до пандемии госдолг европейской страны находился вблизи отметки 100% ВВП, но уже в 2021-м может превысить 120%.

«Несмотря на крупный пакет стимулирования в объёме €100 млрд и программу государственных гарантий на 90% корпоративных кредитов, Франции не удастся избежать волны банкротств. Многие компании в сфере услуг не выдержат прерывистой серии карантинных закрытий. Инвесторы потеряют надежду на будущий доход от акций, что приведёт к мощной распродаже ценных бумаг крупнейших французских банков», — говорится в исследовании.

AFP

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В результате Париж будет вынужден обратиться за помощью к Берлину, чтобы Европейский центробанк напечатал достаточно евро для выкупа долгов французской банковской системы. Впрочем, такое положение дел может оказать давление на евро. Об этом RT рассказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

«Это будет мини-кризис, который действительно отрицательно скажется на курсе евро. Однако в конечном итоге Германия сможет «гарантировать» стабильность банковской системы Франции, и после преодоления дна кризиса европейская валюта начнёт восстанавливаться», — отметил Якобсен.

Деловой подход

Специалисты Saxo Bank также допускают, что в 2021 году американская компания Amazon может «купить» Кипр. Как объясняют эксперты, крупные IT-гиганты будут всё чаще подвергаться давлению со стороны правительств, считающих, что бизнес стал чрезмерно «могущественным и платит слишком мало налогов». В этих условиях Amazon способен перенести европейскую штаб-квартиру на Кипр, где за счёт своего влияния сумеет добиться большей финансовой независимости.

«На Кипре с распростёртыми объятьями встретят гигантскую корпорацию и её налоги, которые помогут стране снизить госдолг объёмом почти 100% ВВП. Консультанты от Amazon помогут Кипру переписать его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с ещё более низкими ставками налога на прибыль и других налогов», — считают авторы прогноза.

В то же время, как полагают аналитики, европейские регуляторы незамедлительно отреагируют на действия Amazon и заставят компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с существующим в других странах ЕС. В дальнейшем США и другие государства также «пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много», уверены специалисты.

Валютный соперник

Согласно прогнозу, цифровая валюта Китая сможет составить конкуренцию доллару в международных расчётах. Как отмечают эксперты Saxo Bank, в 2019 году доля безналичных платежей в КНР достигла 80%, а в мае 2020-го азиатская республика в рамках пилотного проекта запустила электронную версию юаня.

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Как полагают эксперты, в 2021 году Китай продолжит отказываться от наличных денег и может предоставить иностранцам полный доступ к своему финансовому рынку. Такие действия позволят нарастить использование юаня для торговли и инвестирования.

«Стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранит риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны. Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией «двойной циркуляции», так как увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование юаней во внешних, делая его заманчивой альтернативой доллару», — считают в Saxo Bank.

Денежная гарантия

В 2021 году власти многих стран могут ввести безусловный базовый доход. Речь идёт о гарантированной сумме средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Как рассказал Стин Якобсен, переход большого числа людей на дистанционную занятость в результате последствий пандемии и продолжающееся развитие технологий могут привести к исчезновению целого ряда профессий и заметному снижению рабочих мест в ближайшие несколько лет. В результате, по словам эксперта, уже к 2030—2035 годам число безработных в мире может приблизиться к 2 млрд.

AFP

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В этих условиях введение гарантированного дохода должно будет поддержать оставшихся без работы граждан. В то же время инициатива рискует обернуться мощным оттоком людей из крупных городов.

«Введение базового дохода меняет отношение к роли работы в жизни, так что многие молодые люди остаются жить там, где выросли. Тем временем и профессионалы, и малоквалифицированные работники в больших городах начинают увольняться, потому что предложение на рынке труда падает, а с ним и качество жизни», — отметили в Saxo Bank.

Доходный металл

Эксперты Saxo Bank также прогнозируют рекордный рост цен на серебро в 2021 году. По оценке аналитиков, стоимость драгметалла способна вырасти более чем в два раза (с текущих $24 до $50 за тройскую унцию) и обновить исторический максимум.

Одной из причин удорожания серебра может стать ослабление доллара на международном рынке, уверены аналитики. Помимо этого, в результате ускорения мировой инфляции инвесторы будут активнее покупать драгметалл в качестве более надёжного средства сбережения денег.

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Впрочем, по мнению экспертов, главным фактором повышения котировок станет резкий рост мирового спроса на серебро. Так, в настоящий момент всё больше стран заявляют о развитии программ зелёной энергетики. При этом драгметалл является одним из ключевых элементов при производстве солнечных батарей.

«В 2021 году начнётся реальная нехватка серебра на рынке. Это, в свою очередь, может подорвать программу Джо Байдена (кандидата в президенты США, которого ряд западных СМИ уже назвал победителем электоральной гонки. — RT) по поддержке инвестиций в солнечную энергетику, а также «Европейское зелёное соглашение», программу Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и другие инициативы», — отмечают в организации.

Разные вероятности

Отметим, что многие из предсказанных ранее экспертами Saxo Bank событий в конечном итоге не реализовались. Так, например, специалисты прогнозировали рост цен на нефть до $100 за баррель и победу демократов на выборах в США в 2016 году, начало революций в странах Южной Африки в 2018-м, покупку Tesla компанией Apple, а также отказ МВФ и Всемирного банка от измерения ВВП в 2019-м.

«Данные прогнозы не претендуют на высокую вероятность осуществления, а, скорее, призваны встряхнуть экспертное сообщество, показав парадоксальность будущих событий и подрыв привычных устоев. В то же время такие предсказания никогда не возникают на пустом месте и имеют под собой определённые основания. Поэтому часть из них оказываются вполне реалистичными», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Так, ещё в декабре 2014 года специалисты организации заявили о возможном выходе Великобритании из состава Евросоюза в 2017-м. В конечном итоге прогноз частично сбылся: в июне 2016 года прошёл референдум по брекситу, а 31 января 2020-го страна официально покинула ЕС.

«Эти настроения были популярны и тлели задолго до референдума. Британцы считали, что, как одна из сильнейших в Европе и мире экономик, страна больше отдаёт, чем приобретает от участия в Евросоюзе. Связи с ним воспринимались, скорее, как сдерживающие развитие за счёт ограничений, чем стимулирующие за счёт сотрудничества», — отметил Гойхман.

Reuters

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Кроме того, аналитики Saxo Bank спрогнозировали рост курса биткоина выше отметки в $2,1 тыс. в 2017 году, а после предрекли достижение отметки $60 тыс. и резкий обвал ниже $1 тыс. в 2018-м.

В конечном итоге криптовалюты действительно вызвали глобальный ажиотаж во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь курс биткоина вырос почти в десять раз и в моменте поднимался выше $20 тыс. При этом уже в 2018 году стоимость цифровой монеты обвалилась почти на 80% — до $3—4 тыс.

«Рост курса биткоина был предсказан, исходя из сложившегося на тот момент тренда растущей популярности криптовалют. Аналитики Saxo Bank распознали и гиперболизировали его. Как оказалось по прошествии времени, прогноз оправдался. Если же посмотреть на общую статистику исполнения прогнозов, то она не в пользу аналитиков Saxo Bank, но этого и не требуется», — подчеркнул в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.