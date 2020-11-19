Денежный вирус: мировой долг впервые превысил $272 трлн
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Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали специалисты американского Института международных финансов (IIF), с начала 2020 года показатель увеличился почти на $15 трлн и в III квартале превысил $272 трлн. Более того, по оценке экспертов, с октября по декабрь значение может вырасти ещё на $5 трлн.
«Поскольку признаки сокращения объёмов выпуска долговых обязательств практически отсутствуют, по нашим подсчётам, к концу года глобальный долг составит рекордные $277 трлн», — говорится в исследовании организации.
Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Как отмечают аналитики, рост показателя заметно ускорился весной на фоне мер целого ряда государств по борьбе с коронавирусом и его последствиями.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 56 млн. Распространение COVID-19 и введённые во многих государствах карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также нанесли заметный ущерб сфере услуг.
«Правительства вынуждены наращивать долг для поддержки экономики и граждан, а также стимулирования деловой активности. Предприятия увеличивают долговую нагрузку по причине падения или отсутствия прибыли. В свою очередь, рост задолженности рядовых граждан связан с обвалом реальных располагаемых доходов», — объяснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
- РИА Новости
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По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в результате пандемии в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,4%. Более того, как ранее заявляла глава организации Кристалина Георгиева, в ближайшие пять лет глобальная экономика не досчитается $28 трлн.
В этих условиях уже по итогам 2020 года объём международного долга способен достичь 365% мирового ВВП, уверены эксперты IIF. Таким образом, задолженность всех государств более чем в три с половиной раза превысит размер глобальной экономики.
Вечные должники
По данным IIF, к началу октября 2020 года общая задолженность развитых государств составляла порядка $196,3 трлн (432% ВВП) и более чем в два с половиной раза превосходила показатель развивающихся стран — $76,4 трлн (248% ВВП).
При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония, Великобритания, Южная Корея и государства еврозоны. Так, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 383% ВВП страны. В Южной Корее значение составляет 358% ВВП, в еврозоне — 416%, в Великобритании — 501%, а в Японии — 633%.
«Быстрее всего долги наращивают именно развитые страны, поскольку они могут дёшево кредитоваться у своих центральных банков. США, ЕС и ряд других стран, вероятно, уже никогда не отдадут свои долги и только продолжат их увеличивать, поэтому глобальный тренд роста мировой задолженности может сохраняться продолжительное время», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Как предположил в интервью RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, темпы увеличения мирового долга могут несколько замедлиться в 2021 году. Впрочем, показатель по-прежнему будет расти быстрее глобальной экономики, уверен эксперт. По его словам, такое положение дел может обернуться новым финансовым кризисом.
«Основные риски заключаются в возможности массовых дефолтов на различных уровнях и долговых кризисов. Это, в свою очередь, рискует нанести огромный ущерб финансовым системам, банкам и производству», — добавил Гойхман.
Осторожный подход
Примечательно, что совокупный долг России также заметно вырос с начала 2020 года — до 143,8% ВВП. Впрочем, как следует из доклада IIF, показатель по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в большинстве государств. Более того, задолженность российского правительства составляет лишь 18% ВВП.
Как отметил Иван Капустянский, до пандемии госдолг России оставался стабильным за счёт профицита бюджета. Так, доходы казны превышали расходы, а часть прибыли от продажи нефти власти направляли в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
«Такая политика позволила сформировать резерв на случай кризиса или усиления санкций со стороны западных стран. Впрочем, ситуация начала меняться незадолго до пандемии. Произошла смена правительства, и власти стали наращивать госрасходы для ускорения экономики», — рассказал Капустянский.
С приходом пандемии правительство значительно увеличило бюджетные траты для поддержки населения и бизнеса. При этом денежные поступления в казну заметно снизились в результате падения цен на нефть. На этом фоне власти стали активнее наращивать госдолг, отметил Марк Гойхман.
«Напомню, что бюджет страны на 30% формируется за счёт нефтегазовых доходов. Соответственно, часть выпадающих доходов компенсируют путём увеличения внутреннего и внешнего долга», — пояснил аналитик.
Согласно проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы, в течение следующих трёх лет отношение госдолга к ВВП России увеличится с 19,1 до 21,4%. Впрочем, такой рост является неопасным, уверен Гойхман.
«Особенность наших госфинансов в том, что такое увеличение пока остаётся в довольно безопасных рамках, может надёжно обслуживаться и погашаться. В то же время средний уровень госдолга для развивающихся стран составляет порядка 63% ВВП, то есть в три раза выше российского», — добавил эксперт.
- РИА Новости
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Тем не менее российские власти будут избегать значительного роста госдолга, уверен Алексей Коренев. Как объяснил аналитик, осторожный подход правительства к финансам во многом связан тяжёлым опытом 1990-х годов.
«Мы все помним 1997—1998 годы, когда проблемы государства решались исключительно за счёт заимствований. Кончилось это дефолтом. Поэтому перезанимать постоянно — это не выход и совершенно не выгодно. Нужно начать зарабатывать, постепенно выравнивать бюджет и сокращать долговую нагрузку. Для этого экономика должна восстановиться, цены на нефть — пойти вверх», — заключил Коренев.