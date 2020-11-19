Денежный вирус: мировой долг впервые превысил $272 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и превысил $272 трлн. При этом до конца 2020 года значение может дополнительное вырасти и достигнуть $277 трлн. Такие подсчёты представили в Институте международных финансов. Как объясняют эксперты, государства массово увеличивают заимствования для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Самый высокий уровень закредитованности специалисты фиксируют в США, Великобритании, государствах еврозоны, Японии и Южной Корее. Впрочем, стремительное наращивание долгов рискует обернуться новыми вызовами для мировой экономики, уверены аналитики.

Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали специалисты американского Института международных финансов (IIF), с начала 2020 года показатель увеличился почти на $15 трлн и в III квартале превысил $272 трлн. Более того, по оценке экспертов, с октября по декабрь значение может вырасти ещё на $5 трлн.

«Поскольку признаки сокращения объёмов выпуска долговых обязательств практически отсутствуют, по нашим подсчётам, к концу года глобальный долг составит рекордные $277 трлн», — говорится в исследовании организации.

Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Как отмечают аналитики, рост показателя заметно ускорился весной на фоне мер целого ряда государств по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 56 млн. Распространение COVID-19 и введённые во многих государствах карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также нанесли заметный ущерб сфере услуг.

«Правительства вынуждены наращивать долг для поддержки экономики и граждан, а также стимулирования деловой активности. Предприятия увеличивают долговую нагрузку по причине падения или отсутствия прибыли. В свою очередь, рост задолженности рядовых граждан связан с обвалом реальных располагаемых доходов», — объяснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

РИА Новости

© Павел Бедняков

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в результате пандемии в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,4%. Более того, как ранее заявляла глава организации Кристалина Георгиева, в ближайшие пять лет глобальная экономика не досчитается $28 трлн.

В этих условиях уже по итогам 2020 года объём международного долга способен достичь 365% мирового ВВП, уверены эксперты IIF. Таким образом, задолженность всех государств более чем в три с половиной раза превысит размер глобальной экономики.

Вечные должники

По данным IIF, к началу октября 2020 года общая задолженность развитых государств составляла порядка $196,3 трлн (432% ВВП) и более чем в два с половиной раза превосходила показатель развивающихся стран — $76,4 трлн (248% ВВП).

При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония, Великобритания, Южная Корея и государства еврозоны. Так, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 383% ВВП страны. В Южной Корее значение составляет 358% ВВП, в еврозоне — 416%, в Великобритании — 501%, а в Японии — 633%.

«Быстрее всего долги наращивают именно развитые страны, поскольку они могут дёшево кредитоваться у своих центральных банков. США, ЕС и ряд других стран, вероятно, уже никогда не отдадут свои долги и только продолжат их увеличивать, поэтому глобальный тренд роста мировой задолженности может сохраняться продолжительное время», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Как предположил в интервью RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, темпы увеличения мирового долга могут несколько замедлиться в 2021 году. Впрочем, показатель по-прежнему будет расти быстрее глобальной экономики, уверен эксперт. По его словам, такое положение дел может обернуться новым финансовым кризисом.

«Основные риски заключаются в возможности массовых дефолтов на различных уровнях и долговых кризисов. Это, в свою очередь, рискует нанести огромный ущерб финансовым системам, банкам и производству», — добавил Гойхман.

Осторожный подход

Примечательно, что совокупный долг России также заметно вырос с начала 2020 года — до 143,8% ВВП. Впрочем, как следует из доклада IIF, показатель по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в большинстве государств. Более того, задолженность российского правительства составляет лишь 18% ВВП.

Как отметил Иван Капустянский, до пандемии госдолг России оставался стабильным за счёт профицита бюджета. Так, доходы казны превышали расходы, а часть прибыли от продажи нефти власти направляли в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Также по теме «Неопасный уровень»: Силуанов — о прогнозе роста госдолга России В 2021 году госдолг России может достигнуть 20% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в рамках Стратегической сессии...

«Такая политика позволила сформировать резерв на случай кризиса или усиления санкций со стороны западных стран. Впрочем, ситуация начала меняться незадолго до пандемии. Произошла смена правительства, и власти стали наращивать госрасходы для ускорения экономики», — рассказал Капустянский.

С приходом пандемии правительство значительно увеличило бюджетные траты для поддержки населения и бизнеса. При этом денежные поступления в казну заметно снизились в результате падения цен на нефть. На этом фоне власти стали активнее наращивать госдолг, отметил Марк Гойхман.

«Напомню, что бюджет страны на 30% формируется за счёт нефтегазовых доходов. Соответственно, часть выпадающих доходов компенсируют путём увеличения внутреннего и внешнего долга», — пояснил аналитик.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы, в течение следующих трёх лет отношение госдолга к ВВП России увеличится с 19,1 до 21,4%. Впрочем, такой рост является неопасным, уверен Гойхман.

«Особенность наших госфинансов в том, что такое увеличение пока остаётся в довольно безопасных рамках, может надёжно обслуживаться и погашаться. В то же время средний уровень госдолга для развивающихся стран составляет порядка 63% ВВП, то есть в три раза выше российского», — добавил эксперт.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Тем не менее российские власти будут избегать значительного роста госдолга, уверен Алексей Коренев. Как объяснил аналитик, осторожный подход правительства к финансам во многом связан тяжёлым опытом 1990-х годов.