В Китае прокомментировали проведение учений возле Тайваня

Цель учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня — противостояние вмешательству в дела региона со стороны внешних акторов, выступающих за независимость острова от КНР. Об этом в ходе регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель Минобороны Китая старший полковник Тань Кэфэй.

«НОАК проводит учения в районе Тайваня для того, чтобы продемонстрировать свою решимость и способность защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. Они направлены против вмешательства внешних сил и сторонников так называемой независимости Тайваня», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В Минобороны КНР подчеркнули, что в случае попытки со стороны сепаратистов в какой-либо форме отколоть Тайвань от Китая власти Китая примут соответствующие меры.

В середине августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что американская сторона планирует разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории восточноазиатских государств, включая Японию, для эффективного противостояния КНР.

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