Байден провёл переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден выразил приверженность защищать «безопасность, процветание, здоровье и стиль жизни американцев», а также свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона.

«Два лидера обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии COVID-19, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменению климата и предотвращению распространения оружия», — говорится в сообщении.

Байден также выразил озабоченность в связи с «принудительными и нечестными действиями Пекина в экономике», преследованиями в Гонконге, а также нарушениями прав человека в Синьцзяне.

Ранее американский лидер заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.