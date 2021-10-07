Атомная подлодка США столкнулась с подводным объектом

Атомная ударная подводная лодка США USS Connecticut 5 октября столкнулась с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщили Военно-морские силы США.

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — говорится в сообщении.

По данным ВМС, состояние подлодки «безопасное и стабильное». Ядерная силовая установка не была задета во время столкновения.

Как сообщило USNI News, в результате произошедшего пострадали порядка 11 американских моряков.