Атомная подлодка США столкнулась с подводным объектом

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Атомная ударная подводная лодка США USS Connecticut 5 октября столкнулась с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. 
Атомная подлодка США столкнулась с подводным объектом
  • globallookpress.com
  • © Amanda R. Gray/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщили Военно-морские силы США.

«Быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении во второй половине дня 2 октября», — говорится в сообщении.

По данным ВМС, состояние подлодки «безопасное и стабильное». Ядерная силовая установка не была задета во время столкновения.

Как сообщило USNI News, в результате произошедшего пострадали порядка 11 американских моряков.

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