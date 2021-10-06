В Цюрихе прошли переговоры помощника Байдена с представителем Китая
- Reuters
«Господин Салливан затронул ряд вопросов, вызывающих у нас озабоченность в связи с действиями КНР, включая действия, связанные с правами человека, Синьцзяном, Гонконгом, Южно-Китайским морем и Тайванем», — говорится в сообщении Белого дома.
Американская и китайская стороны также обсудили совместную работу в вопросах, касающихся решения жизненно важных транснациональных проблем, и способы управления рисками в отношениях двух стран.
Торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай ранее заявила, что Соединённые Штаты намерены поднимать с КНР вопрос о «нерыночной политике» китайских властей.