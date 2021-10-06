В Цюрихе прошли переговоры помощника Байдена с представителем Китая

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК Яном Цзечи.
В Цюрихе прошли переговоры помощника Байдена с представителем Китая
  • Reuters

«Господин Салливан затронул ряд вопросов, вызывающих у нас озабоченность в связи с действиями КНР, включая действия, связанные с правами человека, Синьцзяном, Гонконгом, Южно-Китайским морем и Тайванем», — говорится в сообщении Белого дома.

Американская и китайская стороны также обсудили совместную работу в вопросах, касающихся решения жизненно важных транснациональных проблем, и способы управления рисками в отношениях двух стран. 

Торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай ранее заявила, что Соединённые Штаты намерены поднимать с КНР вопрос о «нерыночной политике» китайских властей.

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