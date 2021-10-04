США поднимут с Китаем вопрос о «нерыночной политике»

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Торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай заявила, что Соединённые Штаты намерены поднимать с КНР вопрос о «нерыночной политике» китайских властей.
США поднимут с Китаем вопрос о «нерыночной политике»
  • Reuters

«По мере того как мы реализовываем первую фазу (торговой сделки с КНР), мы всё равно продолжим обозначать нашу общую обеспокоенность нерыночной политикой и практикой Пекина, такой как злоупотребления в отношении государственных компаний, антиконкурентное поведение и субсидии, кража американской интеллектуальной собственности», — приводит РИА Новости слова Тай.

Она отметила, что США будут защищаться от этой «вредной» практики Пекина, «используя полный спектр имеющихся инструментов и разрабатывая новые инструменты по мере надобности».

Ранее сообщалось, что Пентагон обсудил с военными КНР отношения в сфере обороны.

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