Пентагон обсудил с военными КНР отношения в сфере обороны

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Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провёл переговоры с военными из Китая. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.
Пентагон обсудил с военными КНР отношения в сфере обороны
  • Reuters

Как отмечается, с китайской стороны в переговорах участвовал заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР (ЦВС) Хуан Сюэпин. 

«В ходе переговоров две стороны провели честные, глубокие и открытие дискуссии по целому ряду вопросов, касающихся отношений в военной сфере между США и КНР», — добавили в Пентагоне.

К тому же стороны подтвердили наличие консенсуса относительно того, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к договорённости о том, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях.

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