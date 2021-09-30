Пентагон обсудил с военными КНР отношения в сфере обороны

Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провёл переговоры с военными из Китая. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.

Как отмечается, с китайской стороны в переговорах участвовал заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР (ЦВС) Хуан Сюэпин.

«В ходе переговоров две стороны провели честные, глубокие и открытие дискуссии по целому ряду вопросов, касающихся отношений в военной сфере между США и КНР», — добавили в Пентагоне.

К тому же стороны подтвердили наличие консенсуса относительно того, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к договорённости о том, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях.