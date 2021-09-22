Байден и Джонсон договорились о подходе к России и КНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к договорённости о том, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях.

«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит.

По его словам, Джонсон ждёт «Саммита за демократию», объявленного Байденом.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не стремятся развязывать новую холодную войну.