Байден и Джонсон договорились о подходе к России и КНР
- © Alex Brandon / AP
«Премьер-министр и президент обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит.
По его словам, Джонсон ждёт «Саммита за демократию», объявленного Байденом.
Ранее Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не стремятся развязывать новую холодную войну.