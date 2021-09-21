Байден заявил об отсутствии у США стремления развязывать новую холодную войну

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не стремятся развязывать новую холодную войну.
Байден заявил об отсутствии у США стремления развязывать новую холодную войну
  • © AP Photo/Evan Vucci

Об этом он сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на её 76-й сессии.

«Мы не стремимся — повторяю, не стремимся — к новой холодной войне и миру, жёстко разделённому по блокам», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

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