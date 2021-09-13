В Пентагоне предрекли разрушение мира в случае войны США с Россией и Китаем

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

Об этом он сказал, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть — никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днём для планеты, ужасным днём для наших стран. Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику. Это будет плохо для всех, поэтому мы должны убедиться, что не пойдём по этому пути», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в диалоге России и США о стратегической стабильности видны определённые успехи, так как обе стороны понимают ситуацию.

«Мы добивались неплохого успеха с Советским Союзом, а теперь и с Россией. Мы ведём переговоры с Россией по стратегической стабильности, чтобы убедиться, что мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. И это касается не только ядерной сферы, но и космической», — сказал он.

Хайтен подчеркнул, что такие же переговоры необходимо вести и с китайскими властями на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств.

«Потому что, какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, и это — никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой — это плохо», — заключил он.

В июле 2020 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерного противостояния в последнее время возросли, ситуация в сфере безопасности деградирует.