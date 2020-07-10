Лавров заявил о возросших «ядерных рисках»

Риски ядерного противостояния в последнее время возросли, ситуация в сфере безопасности деградирует. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует», — сказал он.

Как отметил министр, причины заключаются в том, что США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в «соперничестве великих держав».

«Они отказываются от термина «стратегическая стабильность», называют её стратегическим соперничеством. Они хотят победить», — добавил он.

Как отметил Лавров, вызывает тревогу «двухгодичный отказ» США переподтвердить постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана.

По его словам, с ранней осени 2018 года такое предложение России, оформленное на бумаге, «лежит на американской стороне».

«Напоминаем регулярно. Говорят, что они рассматривают ещё эту тему… Мы будем тему недопустимости ядерной войны, невозможность в ней победить продвигать в контексте предстоящего саммита «пятёрки», — сказал он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продлить действие СНВ-III, отметив, что ядерное разоружение остаётся ключевым приоритетом, а наблюдаемый риск распространения ядерного оружия вызывает опасения.

RT ведёт прямую трансляцию.