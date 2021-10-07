В МИД России считают AUKUS угрозой договорённостям по ядерному оружию

Оборонный союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS) создаёт угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Такое партнёрство (AUKUS) не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — передаёт ТАСС заявление Ермакова, сделанное на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

По словам дипломата, создаются потенциальные риски использования ещё одного неядерного государства для развёртывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств.

«Это увеличивает уровень международной нестабильности и противоречит задачам сокращения арсеналов ядерного оружия», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Москва заявила о беспокойстве из-за партнёрства AUKUS и планов Лондона нарастить ядерный арсенал.