«Риски растут»: почему Москва заявила о беспокойстве из-за партнёрства AUKUS и планов Лондона нарастить ядерный арсенал

Россия обеспокоена планами США, Австралии и Великобритании по оборонному партнёрству AUKUS, а также намерениями Лондона нарастить ядерный потенциал. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, союз трёх англосаксонских стран позволит Австралии «после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятёрку стран по этому типу вооружений». Рябков также добавил, что альянс AUKUS является вызовом для международного режима нераспространения ядерного оружия. По мнению экспертов, действия Вашингтона, Лондона и Канберры негативно скажутся на всей системе стратегической стабильности, а также на переговорах РФ и США в этой сфере.

Россия обеспокоена планами США, Австралии и Великобритании, связанными с развитием технологического партнёрства в рамках AUKUS, а также заявлениями Лондона о наращивании ядерного потенциала. Об этом накануне заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

«Мы озабочены в частности заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала. Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнёрство, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятёрку стран по этому типу вооружений», — отметил Рябков.

Он также подчеркнул, что партнёрство AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, — это вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия.

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Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного союза AUKUS. В рамках этого сотрудничества Вашингтон передаст Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты.

Вместе с тем в марте 2021 года Лондон опубликовал комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в котором шла речь о наращивании ядерного арсенала. Как напомнили авторы документа, в 2010 году страна решила к середине 2020-х сократить максимальное число боеголовок с 225 до 180.

«Однако с учётом меняющейся ситуации в сфере безопасности, включая увеличение технологических и доктринальных угроз, это более не представляется возможным, и Великобритания поднимет потолочное значение до 260 боеголовок», — говорится в обзоре.

На планы Лондона тогда отреагировал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В эфире RT UK он назвал это тревожной тенденцией, поскольку, по его словам, наращивание ядерного арсенала на 40% противоречит всей концепции контроля над вооружениями.

Диалог с США

Помимо ситуации вокруг AUKUS, а также перспектив распространения ядерного потенциала Великобритании замглавы МИД РФ в ходе своего выступления в Женевском центре политики безопасности затронул тему ядерных арсеналов России и США. Сергей Рябков подчеркнул, что предложение российской стороны о заморозке вместе с Соединёнными Штатами числа ядерных боеголовок, выдвинутое год назад, более не актуально.

«Это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — сказал он.

По словам Рябкова, в тот период Москва хотела продемонстрировать предыдущей администрации Соединённых Штатов свой серьёзный настрой на стратегический диалог.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

Reuters

© Thomas Peter

«Они (США. — RT) не хотели замораживать все боеголовки и стремились к навязчивому контролю всего нашего ядерного потенциала», — пояснил замминистра.

Рябков также добавил, что российская сторона надеется на лучшее в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности, однако готова и к худшему.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) при 45-м президенте США Дональде Трампе Москва и Вашингтон так и не продлили, несмотря на долгие обсуждения. Соглашение было пролонгировано на пять лет уже при администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена в начале 2021 года.

15 июня в преддверии встречи президентов России и США в Женеве американская сторона заявила, что Соединённые Штаты «занимают гибкую позицию» относительно времени и формата новых соглашений, которые могут заключить Москва и Вашингтон до истечения срока СНВ-III.

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«Подход может быть более комплексным: можно заключать соглашения по различным вопросам в разные моменты времени. Итак, чтобы что-то предпринимать, не обязательно ждать, пока истечёт СНВ-III», — заявил во время пресс-конференции высокопоставленный представитель администрации американского президента.

Стоит отметить, что во время встречи Владимир Путин и Джо Байден договорились о проведении комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности. В ходе пресс-конференции президент России подчеркнул, что этот диалог «будет предметным и энергичным». В совместном же заявлении российского и американского лидеров уточнялось, что такое взаимодействие двух стран призвано «заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков».

24 июня, после встречи лидеров России и США, во время интернет-конференции вашингтонского фонда Карнеги замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках диалога по стратегической стабильности Вашингтон хочет обсуждать с Москвой контроль не только над ядерными, но и над другими вооружениями. Однако, по его словам, поначалу в переговорах будет «значительная ядерная составляющая».

«Мы продолжаем обсуждать с Россией, как в конечном итоге выйти на переговоры о других технологиях — как существующих, так и разрабатываемых, — которые могли бы сказаться на стратегической стабильности», — сказал Каль.

По его словам, дискуссия в перспективе может распространиться в том числе на киберсредства, космическое пространство и технологии искусственного интеллекта.

«Создаёт дисбаланс»

Как отметили аналитики, создание оборонного партнёрства AUKUS, в рамках которого Австралия получит американские технологии для атомных подводных лодок, и планы Лондона нарастить число ядерных боеголовок негативно скажутся на всей системе стратегической стабильности, а также на переговорах России и США в этой сфере.

«Выходит, что Вашингтон, Лондон и Канберра лишь формально выступают за сохранение и упрочнение договора о нераспространении ядерного оружия. На деле же они предпринимают действия, которые его ослабляют. Ядерные риски растут. Ведь Лондон намерен увеличить потолок ядерных вооружений, а Австралия при помощи США обзаведётся военным атомом на боевых подводных лодках со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Белый дом

globallookpress.com

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Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. Он также считает, что ни создание AUKUS, ни наращивание ядерного арсенала Великобританией не будут способствовать сохранению паритета в ядерной сфере.

«Не укрепляют эти меры и региональную безопасность, поскольку, например, передача технологий США для строительства атомных подводных лодок создаёт определённый дисбаланс в регионе. Кроме того, все эти действия Вашингтона, Лондона и Канберры не приведут к усилению международной стабильности. Это создаст только новые проблемы», — сказал он в комментарии RT.

По словам Ермакова, создание оборонного союза AUKUS, в котором важную роль играют США, «не вносит элемента доверия в переговоры в такой чувствительной сфере, как контроль над вооружениями, тем более ядерными, стратегическими».

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«AUKUS подрывает международную стабильность и безопасность. Мы видим, как США продолжают курс на глобальное лидерство. Очевидно, что Вашингтон стремится повысить свои ставки при ведении переговоров в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. По этой причине Соединённые Штаты хотят снабдить своего союзника — Австралию — военным атомом, не мешают другому своему близкому партнёру — Великобритании — наращивать ядерный арсенал и не забывают модернизировать свой», — констатировал аналитик.

При этом Ермаков подчеркнул, что для всего мира крайне важно, чтобы Москва и Вашингтон продолжали диалог по стратегической стабильности, который уже начался.

«К этому диалогу, конечно, нужно подключать и других игроков, в частности Великобританию и в дальнейшем Австралию, как и ряд других стран. Однако на данном этапе всё же более перспективными представляются переговоры Москвы и Вашингтона в этой сфере, поскольку стороны уже имеют подобный опыт», — отметил эксперт.

Вместе с тем Асафов допустил, что в дальнейшем Соединёнными Штатами и их партнёрами все меры ядерного сдерживания будут трактоваться достаточно вольно.

«Намерения союза AUKUS, планы Великобритании по наращиванию ядерного арсенала — это только начало истории. В случае необходимости Вашингтон попробует разными способами увеличить количество своих союзников, оснащённых ядерным оружием», — уверен аналитик.