Посол России назвал тревожными планы Британии нарастить ядерный потенциал

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире RT UK прокомментировал планы Лондона нарастить ядерный потенциал.

«Сильнее всего потрясла идея об увеличении (британского. — RT) ядерного арсенала на 40%. Она оказалась совершенно неожиданной для специалистов, политиков и экспертов по всему миру, даже в США, поскольку наращивание ядерного арсенала противоречит всей концепции контроля над вооружениями», — сказал дипломат.

По его словам, это полностью противоречит Договору (1968 года) о нераспространении ядерного оружия, лежащему в основе всей концепции контроля над вооружениями.

«В статье VI и преамбуле чётко говорится, что государства должны стремиться к сокращению запасов ядерного оружия и полному уничтожению своих арсеналов. Такова общая тенденция. Вместо этого правительство Великобритании желает эти запасы наращивать, как и вооружённые силы (в целом. — RT)», — отметил Келин.

Посол назвал эту тенденцию тревожной.

«Это совершенно новая и, я бы сказал, конечно, тревожная тенденция. Она (политика Великобритании. — RT) более конфронтационная и агрессивная, на мой взгляд. Нас обвиняют в агрессивном поведении, но на самом деле в свете наблюдаемой тенденции мы видим, что, например, в данной ситуации британское правительство становится гораздо агрессивнее других», — заключил он.

Ранее в МИД России оценили планы Британии нарастить ядерный потенциал.

16 марта британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала, поддержку стран Восточной Европы, в том числе Украины, в их противостоянии «российским угрозам», а также расширение своего зарубежного присутствия.