В МИД России оценили планы Британии нарастить ядерный потенциал

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Великобритании нарастить ядерный потенциал.

«Контактов таких не было ещё предметных, но тем не менее, если (и когда) наши партнеры будут серьёзно готовы к разговору о путях укрепления стратегической стабильности с учётом всех факторов, на неё влияющих (а это не только ядерный потенциал, это и конвенциональные средства, приближающиеся по своим возможностям к ядерным, это проблемы ПРО, это космос и некоторые другие), разумеется, мы будем готовы», — цитирует РИА Новости Грушко.

Он заявил, что «такой диалог не только назрел, а уже перезрел».

«Если мы реально хотим двигаться вперёд, в сторону укрепления режимов контроля над вооружениями и укрепления стратегической стабильности», — добавил замминистра.

16 марта британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала, поддержку стран Восточной Европы, в том числе Украины, в их противостоянии «российским угрозам», а также расширение своего зарубежного присутствия.