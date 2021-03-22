В МИД России оценили планы Британии нарастить ядерный потенциал

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Великобритании нарастить ядерный потенциал.
В МИД России оценили планы Британии нарастить ядерный потенциал
  • Reuters

«Контактов таких не было ещё предметных, но тем не менее, если (и когда) наши партнеры будут серьёзно готовы к разговору о путях укрепления стратегической стабильности с учётом всех факторов, на неё влияющих (а это не только ядерный потенциал, это и конвенциональные средства, приближающиеся по своим возможностям к ядерным, это проблемы ПРО, это космос и некоторые другие), разумеется, мы будем готовы», — цитирует РИА Новости Грушко.

Он заявил, что «такой диалог не только назрел, а уже перезрел».

«Если мы реально хотим двигаться вперёд, в сторону укрепления режимов контроля над вооружениями и укрепления стратегической стабильности», — добавил замминистра.

16 марта британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала, поддержку стран Восточной Европы, в том числе Украины, в их противостоянии «российским угрозам», а также расширение своего зарубежного присутствия.

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