Британия продолжит помогать Украине из-за «исходящих от России угроз»
- Reuters
«Великобритания уважает народ, культуру и историю России, однако, пока отношения с российским правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз, исходящих от России», — говорится в документе, опубликованном британским правительством.
Также в стратегии утверждается, что Британия намерена «привлекать Россию к ответу за нарушение международных норм».
«Мы также будем поддерживать и другие страны в Восточноевропейском регионе и за его пределами, чтобы поддержать их стойкость перед угрозами. Это касается и Украины, в которой мы продолжим укреплять потенциал вооружённых сил», — отмечается в тексте.
Как ранее сообщила The Daily Telegraph, власти Великобритании направят примерно $110 млрд на модернизацию вооружённых сил в ближайшие четыре года.