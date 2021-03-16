Британия продолжит помогать Украине из-за «исходящих от России угроз»

Великобритания продолжит поддерживать страны Восточной Европы, в том числе Украину, в их противостоянии «российским угрозам». Об этом говорится в обновлённой британской оборонной и внешнеполитической стратегии.

«Великобритания уважает народ, культуру и историю России, однако, пока отношения с российским правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз, исходящих от России», — говорится в документе, опубликованном британским правительством.

Также в стратегии утверждается, что Британия намерена «привлекать Россию к ответу за нарушение международных норм».

«Мы также будем поддерживать и другие страны в Восточноевропейском регионе и за его пределами, чтобы поддержать их стойкость перед угрозами. Это касается и Украины, в которой мы продолжим укреплять потенциал вооружённых сил», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщила The Daily Telegraph, власти Великобритании направят примерно $110 млрд на модернизацию вооружённых сил в ближайшие четыре года.