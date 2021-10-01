Рябков заявил о неактуальности предложения России о заморозке ядерных арсеналов

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение в адрес России о заморозке вместе с США ядерных арсеналов, выдвинутое год назад, уже не актуально.
Рябков заявил о неактуальности предложения России о заморозке ядерных арсеналов
  • РИА Новости

Замминистра ответил на вопрос, действует ли ещё это предложение, в ходе выступления на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

«Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — цитирует его ТАСС.

20 октября 2020 года МИД России заявил, что Москва готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

Рябков отмечал, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.

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