Рябков заявил о неактуальности предложения России о заморозке ядерных арсеналов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предложение в адрес России о заморозке вместе с США ядерных арсеналов, выдвинутое год назад, уже не актуально.

Замминистра ответил на вопрос, действует ли ещё это предложение, в ходе выступления на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

«Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — цитирует его ТАСС.

20 октября 2020 года МИД России заявил, что Москва готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.

Рябков отмечал, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.