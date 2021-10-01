Рябков заявил о неактуальности предложения России о заморозке ядерных арсеналов
- РИА Новости
Замминистра ответил на вопрос, действует ли ещё это предложение, в ходе выступления на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.
«Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — цитирует его ТАСС.
20 октября 2020 года МИД России заявил, что Москва готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.
Рябков отмечал, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.