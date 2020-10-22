Рябков: Россия не станет одна замораживать свои ядерные арсеналы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.

Как он указал ТАСС, Москва не пойдёт на такой шаг, чтобы склонить США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Нет, мы не готовы это делать. С какой стати? Они объявляют колоссальные программы по развитию своего ядерного потенциала, и в этих условиях мы не можем этим заниматься», — указал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.

Как отметил дипломат, текущий договор СНВ-III ограничивает 45% ядерного арсенала России и 92% — арсенала США.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.