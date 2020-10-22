В МИД России призвали США принять предложение Москвы по договору СНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США принять предложение российской стороны по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас всё нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, а что неправильно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, у российской стороны в данном вопросе «нет дальнейшего пространства для манёвра», а американцы лишь своей риторикой о нахождении на пороге договорённости по договору СНВ «эту договорённость с нами не приблизят».

Как отметил представитель МИД России, в Вашингтоне «должны принять тот подход, который изложил президент Путин на совещании с членами Совета Безопасности, который мы изложили американцам на нашем уровне за закрытыми дверями».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.

Как отметил дипломат, текущий договор СНВ-III ограничивает 45% ядерного арсенала России и 92% — арсенала США.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов.