Ульянов: AUKUS подтолкнёт другие страны к покупке атомных подлодок

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.

«В любом случае «инновационный» подход AUKUS к подводным лодкам очень рискованный. Он усилит напряжённость в регионе и подтолкнёт ряд государств к тому, чтобы посматривать на атомные подводные лодки. Я не думаю, что планы AUKUS хорошо продуманы», — написал Ульянов в Twitter.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

В Китае назвали этот шаг безответственным.