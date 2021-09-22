В Китае назвали чрезвычайно безответственным шагом создание AUKUS

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Создание альянса Австралии, Британии и США (AUKUS) подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом, заявил посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган.
В Китае назвали чрезвычайно безответственным шагом создание AUKUS
  • globallookpress.com
  • © Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Такое заявление он сделал на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша — старшего и центром Джимми Картера.

«Сотрудничество по ядерным подлодкам между США, Великобританией и Австралией лишь ускорит гонку вооружений. Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению. Это чрезвычайно безответственно», — цитирует китайского дипломата ТАСС.

16 сентября Британия, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Как отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, получение Австралией технологии производства подводных лодок с ядерными силовыми установками может создать проблемы для режима нераспространения.

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