Дипломат Ульянов прокомментировал планы Австралии получить атомные подлодки

Получение Австралией технологии производства подводных лодок с ядерными силовыми установками может создать проблемы для режима нераспространения, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Такое мнение он выразил в эфире «России 24».

«Зачем именно Австралии нужно приобретать такие чувствительные технологии? Объяснения рационального этому нет. А вот то, что это может создать проблемы в глобальном масштабе для режима ядерного нераспространения, — это факт», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что инициатива «вызывает очень большие вопросы».

«Вообще это объявление было неожиданным для всех... Это многоплановая проблема. Ясно, что с политической точки зрения, судя по всему, это направлено против Китая», — отметил Ульянов.

Ранее Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.

Это произошло после того, как Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.