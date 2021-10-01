«Эрозия многосторонних отношений»: к чему могут привести разногласия между Францией и США на фоне скандала вокруг AUKUS

На фоне ситуации с оборонным союзом AUKUS Париж заявил о серьёзном кризисе в отношениях с Вашингтоном, который долгое время «обманывал и лицемерил». С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Вместе с тем министр анонсировал пересмотр отношений с Лондоном, который, по его словам, нарушает договорённости, в том числе в сферах торговли и миграции. Франция также намерена проанализировать и связи с Австралией, поскольку и здесь речь идёт, по словам Ле Дриана, о предательстве. Подобные выпады со стороны Франции свидетельствуют о системном кризисе на коллективном Западе, считают эксперты. По мнению аналитиков, текущие разногласия в дальнейшем могут ослабить и солидарность внутри НАТО.

Париж заявил о серьёзном кризисе в отношениях с Вашингтоном. С таким тезисом выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на фоне продолжающегося скандала вокруг оборонного альянса AUKUS, созданного США, Великобританией и Австралией.

«На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьёзный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, а чтобы из него выйти, нужны будут серьёзные действия, а не слова», — сообщил он на заседании комиссии французского сената по международным делам.

Sous-marins : "La crise que nous connaissons est grave, elle n’est pas achevée simplement parce que le dialogue est renoué. Elle va durer, en sortir requerra des actes forts plutôt que des paroles", avertit @JY_LeDrian. pic.twitter.com/Ay8vmzQKgF — Public Sénat (@publicsenat) September 29, 2021

По словам Ле Дриана, США «месяцами обманывали и лицемерили».

«Вы называете это оскорблением, я же — предательством!», — подчеркнул министр.

Кроме того, Ле Дриан считает необходимым пересмотреть отношения с Великобританией. По его словам, Лондон нарушает договорённости, в том числе в сферах торговли и миграции.

Кроме того, с точки зрения дипломата, Парижу также нужно полностью проанализировать связи с Канберрой. Как отметил министр, речь идёт также о предательстве со стороны этого стратегического партнёра Франции. Ле Дриан считает, что выбор, который сделала Австралия в ситуации с AUKUS, равносилен утрате ею суверенитета в пользу США.

Ле Дриан также подчеркнул, что это объединение вызывает у него беспокойство.

«AUKUS — это название нового военного союза, который ориентирован на логику систематической конфронтации, причём возможно даже с применением военной силы», — предупредил он.

В этом контексте дипломат заявил, что для Европы важна собственная система обороны, чтобы она имела возможность защищать свои интересы.

«Этот дипломатический кризис должен стать для европейцев стимулом для обретения суверенитета, — считает министр. — Нам необходимо в срочном порядке развивать концепцию «оборонной Европы», которую мы шаг за шагом выстраиваем уже много лет, ведь речь идёт о нашей безопасности и нашем суверенитете».

Вместе с тем министр исключил возможность выхода Франции из НАТО, к чему активно призывают многие политики, включая членов «Национального объединения» и коммунистов, а также лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон.

Партнёрство под вопросом

Напомним, 15 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра сообщили о создании оборонного альянса AUKUS. В его рамках США обязуются передать Австралии технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты. Вместе с тем Канберра расторгла контракт на €56 млрд на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack.

Париж жёстко раскритиковал решения своих американских, британских и австралийских партнёров. Глава МИД Франции назвал это «ударом в спину», подчеркнув, что «союзники себя так не ведут». Европейская республика также приняла решение отозвать послов из США и Австралии. Кроме того, Париж назвал «неприемлемым поведением» денонсацию Канберрой договора, предполагавшего приобретение французских неядерных подводных лодок, в пользу покупки атомных субмарин, построенных по американской технологии.

Французская ударная субмарина класса Attack

© Naval Group

На фоне скандала вокруг AUKUS Париж также отменил встречу министров обороны Франции и Великобритании.

Впоследствии республика выступила против переговоров о свободной торговле Евросоюза с Австралией. Как заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в интервью изданию Politico, после такого подрыва доверия ЕС едва ли сможет продолжить эту дискуссию.

«Как ни в чём не бывало продвигаться вперёд в торговых переговорах со страной, которой мы больше не доверяем, немыслимо», — сказал политик.

«Удар по Североатлантическому союзу»

По мнению экспертов, в ситуации вокруг AUKUS последние заявления Ле Дриана, а также принятые Францией меры говорят о том, что связи Парижа с Вашингтоном, Лондоном и Канберрой начали «трещать по швам», причём не только по оборонному направлению.

Также по теме Подводный треугольник: к чему может привести отказ Австралии от контракта с Францией в пользу соглашения с США Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что Канберра ещё до разрыва контракта с Францией по подводным лодкам информировала...

Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, Франция считала, что, заключив сделку с Канберрой относительно строительства подводных лодок, она станет важным и равнозначным партнёром для Австралии и США.

«Однако за спиной Парижа три англосаксонские страны заключили новый оборонный союз AUKUS, внезапно для французов расторгли важный для них контракт, нанеся тем самым сильный удар по военно-промышленному комплексу страны. Естественно, это возмутило Париж, ведь Вашингтон, Лондон и Канберра фактически проигнорировали французские интересы», — сказал он беседе с RT.

По словам Фёдорова, как бы Вашингтон, Лондон и Канберра ни пытались «сгладить острые углы», отношения между тремя англосаксонскими странами и Францией вряд ли войдут в привычное русло.

«Париж оскорблён таким двуличием и предательством со стороны своих партнёров, поэтому на «сговор» США, Великобритании и Австралии Франция не может закрыть глаза. При этом Франция уже начала принимать ответные шаги, причём спектр этих действий явно не ограничивается оборонной сферой», — констатировал Фёдоров.

По его мнению, в большей степени Париж может повлиять на Лондон и Канберру.

«Франция ведёт интенсивный товарообмен через Ла-Манш. А учитывая, что власти Соединённого Королевства испытывают проблемы в связи с брекситом, Великобритании не хватает продовольствия и бензина, здесь французская сторона может предпринять неприятные шаги, которые усугубят эту ситуацию. Не стоит забывать и о том, что переговоры по брекситу возглавляет француз, а Британия столкнулась с рядом проблем, которые ей в одиночку, без кооперации с ЕС, будет решить крайне трудно», — заметил эксперт.

Что касается Австралии, то Франция уже начала осуществлять действия, направленные на срыв переговоров ЕС с Канберрой по торговой сделке, напоминает Фёдоров.

«Париж может попросить своих коллег по Евросоюзу застопорить эти переговоры или же вообще их остановить. Нельзя также исключать введения французской стороной пошлин или создания помех австралийскому бизнесу, который занимается экспортом», — предположил аналитик.

Французские военные

AP

© Lefteris Pitarakis

Как резюмировал Фёдоров, на фоне скандала вокруг AUKUS раскол так называемого коллективного Запада углубился ещё больше.

«У англосаксов свои интересы, у Франции свои. Не случайно Париж стал чаще говорить о создании самостоятельной оборонной системы Европы. И думаю, французская сторона и далее будет продвигать эту тему. Не исключаю, что в конечном итоге такая активность Парижа может привести к тому, что будет предложена новая концепция НАТО. Речь может идти о суверенности Европы и её системе обороны. Франция хочет, чтобы ЕС не был пятым колесом в натовской телеге, а стал самостоятельным игроком», — пояснил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что история вокруг AUKUS и реакция Франции — показатель разобщённости и кризиса на Западе.

«В действительности западные страны не были консолидированы. И ситуация вокруг этого оборонного партнёрства — очередное подтверждение этому. Если англосаксонские страны не попытаются как-либо возместить нанесённый Франции ущерб, будет происходить дальнейшая эрозия многосторонних отношений Парижа с этими государствами», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Подобные процессы, по его словам, могут ещё больше ослабить солидарность в НАТО.

«США своими же действиями отдалили Францию, нанесли удар по Североатлантическому союзу. Говорить сейчас о создании европейской армии пока рано, но дискуссия на этот счёт идёт. А учитывая, что обида у Франции останется в любом случае, в дальнейшем Париж совершенно точно будет не столь лоялен в отношении Вашингтона и НАТО, как прежде», — заключил Блохин.